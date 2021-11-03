СМИ: ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки

В 2022 году крупнейшая российская судостроительная верфь "Севмаш" передаст Военно-морскому флоту России две атомные подлодки — ударную "Красноярск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") и стратегическую "Генералиссимус Суворов" проекта 955А (шифр "Борей-А"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

"В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного "стратега" — атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" — и одного "ударника" — многоцелевой атомной подводной лодки "Красноярск", — сказал источник.

По его словам, обе субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота. Официального подтверждения этой информации пока нет.