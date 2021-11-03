Байден углядел вину России и ОПЕК в росте цен на топливо

Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на топливо главным образом обусловлен нежеланием России и ОПЕК увеличить объёмы добычи нефти. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти — это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти", — заявил Байден.

Ещё одной причиной, по его мнению, является влияние пандемии коронавируса на цепочку поставок.