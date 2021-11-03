ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы у больницы в Кабуле
Пять террористов совершили одновременные скоординированные атаки.
Кадр видео © Twitter / krotrus
Ответственность за атаку на больницу в Кабуле взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*. Об этом информирует Франс Пресс со ссылкой на заявление боевиков.
По данным агентства, пять террористов ИГИЛ совершили одновременные скоординированные атаки. Как уточняется, в результате атаки погибло 23 человека, пострадало 50.
Напомним, теракт произошёл днём 2 ноября. В соцсетях появилось видео с места инцидента. Изначально сообщалось о 15 жертвах и 34 раненых.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. За это время в Афганистане произошло несколько терактов. Так, в начале октября около 100 человек погибло при взрыве в мечети в провинции Кундуз. А спустя неделю смертоносный взрыв прогремел около мечети в Кандагаре.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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