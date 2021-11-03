Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата
По словам американского президента, Пекин "упустил возможность повлиять на людей по всему миру".
Фото © ТАСС / PA Wire
Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26 в Глазго и тем самым "совершили ошибку".
"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26. То же относится и к России. Весь мир посмотрел на Китай и задался вопросом, какой же вклад он внёс. Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", — сказал Байден на пресс-конференции.
Что касается России, то здесь американский президент заявил, что Москва якобы игнорирует проблему "горящей тундры".
Ранее Лайф рассказывал, что Байден оконфузился на климатическом саммите в Глазго. Президент США заснул на заседании и стал жертвой насмешек в Сети. Пользователи пожелали главе Белого дома "не проспать" страну. На эту промашку Байдена дома уже язвительно отреагировал его предшественник Дональд Трамп.
"Хватит говорить бла-бла-бла": Грета Тунберг уличила участников климатического саммита в Глазго в притворстве
Лента новостей
"Подделка данных и утаивание побочных эффектов": СМИ узнали о грубых нарушениях в ходе испытаний вакцины Pfizer от коронавируса
сегодня в 22:38
Член ОНК рассказал о визите в СИЗО к обвинённому в госизмене основателю Group-IB Сачкову
сегодня в 22:26
Организатора "Русского марша" Зайцева задержали в Москве за неповиновение полиции
сегодня в 22:20
Комментариев: 0