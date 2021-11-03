Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26 в Глазго и тем самым "совершили ошибку".

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26. То же относится и к России. Весь мир посмотрел на Китай и задался вопросом, какой же вклад он внёс. Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", — сказал Байден на пресс-конференции.