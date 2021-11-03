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Байден обвинил Россию и Китай в игнорировании проблем климата

По словам американского президента, Пекин "упустил возможность повлиять на людей по всему миру".

2 ноября, 22:49
<p>Фото © ТАСС / PA Wire</p>

Фото © ТАСС / PA Wire

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай якобы не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26 в Глазго и тем самым "совершили ошибку".

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26. То же относится и к России. Весь мир посмотрел на Китай и задался вопросом, какой же вклад он внёс. Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на COP26", — сказал Байден на пресс-конференции.

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Что касается России, то здесь американский президент заявил, что Москва якобы игнорирует проблему "горящей тундры".

Ранее Лайф рассказывал, что Байден оконфузился на климатическом саммите в Глазго. Президент США заснул на заседании и стал жертвой насмешек в Сети. Пользователи пожелали главе Белого дома "не проспать" страну. На эту промашку Байдена дома уже язвительно отреагировал его предшественник Дональд Трамп.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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