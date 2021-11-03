Рябков считает текущее напряжение в отношениях России и США опаснее холодной войны

Нынешнее напряжение в отношениях между Россией и США может быть опаснее холодной войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.

"Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жёсткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны", — заявил Рябков.

По словам дипломата, в то время были чёткие рамки и правила, а теперь — "слишком много неизвестности вокруг всего этого".