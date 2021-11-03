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Рябков считает текущее напряжение в отношениях России и США опаснее холодной войны

По словам дипломата, в то время были чёткие рамки и правила, а теперь — "слишком много неизвестности вокруг всего этого".

3 ноября, 00:09
<p>Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA</p>

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA

Нынешнее напряжение в отношениях между Россией и США может быть опаснее холодной войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс" в онлайн-формате.

"Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жёсткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны", заявил Рябков.

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По словам дипломата, в то время были чёткие рамки и правила, а теперь — "слишком много неизвестности вокруг всего этого".

Замминистра иностранных дел добавил, что Россия представила США предложения по предотвращению инцидентов на море и в воздухе — конкретные предписания по дистанциям, улучшению коммуникаций и тому подобное. РФ также обеспокоена созданием США неопределённости в вопросе порога применения ядерного оружия и предлагает Вашингтону внести ясность в данный вопрос.

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Ранее Рябков заявил, что США сохраняют негативную позицию по предложению РФ о моратории на размещение ракет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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