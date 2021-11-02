Военный поворот: Что пишут западные СМИ и политики о "российских войсках на границе с Украиной" Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему в публикациях в иностранной прессе и лидеров истеблишмента военный конфликт уже начался и к чему готовит мировое сообщество Запад. 2 ноября, 18:01 Фото © Spencer Platt / Getty Images

На Западе разворачивается очередная антироссийская паника. На этот раз США и ЕС ждут начала российско-украинской войны. И не той, которая уже несколько лет существует в головах у украинских и западных пропагандистов, а самой настоящей.

Ещё 30 октября в авторитетной американской The Washington Post появились сообщения о том, что Москва якобы стягивает войска к российско-украинской границе. В первых числах ноября тему подхватили и многие другие издания, ссылающиеся уже не только на данные американской разведки, но и на соцсети. "Видео, которое постят в соцсетях в последние дни, показывает, как поезда с оружием и автомобильные конвои двигаются на юго-запад страны, к украинской границе", — уверяет Daily Mail. Причём некоторые подхватили с присущим им уровнем профессионализма — аккурат на уровне "постов в соцсетях". Так, издание Politico с умным видом рассказывает о концентрации российских войск возле города Ельня, что возле границы с… Белоруссией. Видимо, имеется в виду город Ельня Смоленской области, от которого до украинских рубежей по линейке порядка 245 километров, а по дорогам так вообще за 300. Если гении стратегии из Politico имели в виду мысль о том, что русские зайдут в Белоруссию, а оттуда прогулочным шагом отправятся к белорусско-украинской границе, а оттуда марш-броском возьмут Чернигов и Киев, то эти фантазии и надо было писать. А то возникает впечатление, что авторы, мягко говоря, не в теме, о которой пишут.

Другие авторы пытаются проводить параллели. "Прошлая переброска техники (имеется в виду ситуация, сложившаяся весной 2021 года, когда Киев демонстрировал то, что называл мускулами, и грозился войной. — Прим. ред.) изначально позиционировалась как стремление Москвы устроить проверку на вшивость новой администрации Байдена. Нынешняя же переброска вкупе с воинственной риторикой Москвы (видимо, тут пишут о недавней статье Дмитрия Медведева, объясняющей, что разговаривать с Киевом бессмысленно. — Прим. ред.) привела некоторых экспертов к мысли о том, что Россия принимает крайне ястребиную линию по отношению к своему соседу", — пишет издание The Foreign Policy. Уважаемым авторам которого стоит определиться: ведь они много раз писали о том, что Российская Федерация, мол, воюет против Украины, — так о какой "ястребизации" российской политики в отношении Киева идёт речь?

Вон прибалтийские товарищи уже определились. "Россия снова обвинила Украину во втягивании её в конфликт и использует эти обвинения как предлог для размещения солдат, танков и ракет на границах. Всё это напоминает российский блеф апрельского образца. А всему виной нежелание признать факт своей агрессии против Украины, которая длится вот уже почти 8 лет", — уверяет бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Забывающий, видимо, вместе с другими сказителями о "российской агрессии" спросить Украину на предмет того, почему она до сих пор не разорвала дипотношения с агрессором. Почему хочет покупать у него электричество, уголь и всё иное, нужное для выживания.

Если же опуститься с умозрительных заключений на реальную землю, то Западу действительно не по себе. "Новое наращивание российских войск возле украинской границы вызвало обеспокоенность среди некоторых официальных лиц в США и Европе", — пишет The Washington Post. В воздухе пахнет войной, не нужной ни Европе, ни России, ни США. Но вот понимают ли они причины того, что происходит?

"Наращивание войск началось сразу после того, как министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин совершил турне по Черноморскому региону с остановками в партнёрских для НАТО странах — Украине и Грузии, а также в государстве – члене альянса — Румынии. Целью визита было выражение солидарности с ними и получение большей поддержки для конфронтации с Россией в регионе", — уверено американское новостное агентство MSN. А значит, на силовую реакцию Москвы должен последовать силовой же ответ Запада. "В третий раз за этот год происходит опасное размещение российских войск на украинской границе — и всё это несмотря на ту снисходительность, которую президент Байден проявил в отношении Путина, — говорит американский сенатор Джим Инхоф. — Мы можем сдержать российскую агрессию и успокоить наших черноморских союзников и партнёров лишь через мощные Вооружённые силы США и объединённое НАТО".

Под "снисходительностью Байдена" уважаемый сенатор, видимо, имеет в виду политическое протрезвление американского президента, осознавшего, что: а) Россия не представляет угрозы безопасности США; б) эту угрозу представляет Китай; в) у Штатов нет сил для одновременного сдерживания России и КНР, поэтому с первой нужно стабилизировать отношения. Мощные Вооружённые силы США и единое НАТО в принципе не мешают этой стабилизации, но ровно до тех пор, пока не используются для демонстрации каких-то сигналов Украине. Например, не обещаются в качестве группы поддержки Киеву на случай войны с Россией. Судя по утечкам, никаких подобных обещаний министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего распиаренного визита в Киев и Тбилиси не давал. Почему-то никто из западных СМИ не пишет, что инициатором обострения как раз является Киев, решивший показать подобие мускулов в Старомарьевке и продемонстрировать своё новое вундерваффе "Байрактар".

Что же касается позиции Москвы по поводу "стягивания войск", то она по-израильски проста и в то же время многогранна. Кремль разоблачает фейки и непрофессионализм (например, тот, что был продемонстрирован изданием Politico), но при этом не отрицает и не подтверждает факт наращивания группировки в районе российско-украинской границы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поясняет , что передвижение военной техники или армейских подразделений по территории РФ является внутренним делом России, и что "на фоне агрессивных экспансионистских тенденций со стороны НАТО и ряда других стран" Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. А дальше пусть каждый делает для себя из этих слов те выводы, на которые способен.

Авторы Геворг Мирзаян