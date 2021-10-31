Зима будет долгой: Что пишут европейские СМИ о газе и почему видят в России своё спасение и бич Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему в провале собственной газовой политики Евросоюз обвиняет Россию и что пишет европейская пресса о "Газпроме". 30 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Осенью 2021 года Евросоюз рухнул в, пожалуй, самый серьёзный энергетический кризис за последние десятилетия. Биржевые цены на газ бьют рекорды, дома замерзают, и многие европейские СМИ уверяют, что предстоящая зима будет крайне не простой.

И виноват в этом, конечно же, российский "Газпром", который повёл себя, по мнению ЕС, некрасиво, непорядочно и не по-партнёрски. "Газпром" придерживается своих изначально запланированных экспортных объёмов, в то время когда Европа бьётся за газ", — указывает Bloomberg. "Вокруг российского газового гиганта разворачиваются споры на предмет того, мог ли он сделать больше для облегчения "ценовой боли" на раскалённом спотовом рынке", — пишет Reuters. И такие же формулировки повторяются во многих других изданиях.

Формулировки, надо сказать, весьма хитрые. Ведь на вопрос, мог бы ответ быть однозначным, ответ один — конечно же, мог. Мог бы резко нарастить экспорт газа, мог бы увеличить объём прокачки через украинскую ГТС на фоне грабительских тарифов и украинского хамства, мог бы вообще демпинговать и продавать газ на бирже с 50-процентной скидкой. Мог бы. Но вот должен был ли? Нет, не должен. И дело тут даже не в технических сложностях, нежелании задаром кормить украинских хамов, спасать за свой счёт Европу или же сбивать высокие газовые цены. Все последние годы Европа камлала на идею "энергетической диверсификации", в рамках которой всячески боролась за снижение доли российских газовых поставок в общеевропейском потреблении. Она похоронила "Южный поток", едва не похоронила "Северный поток – 2", приняла антироссийский Третий энергопакет, позволяющий качать через "Северный поток – 2" лишь половину от заявленной мощности, и сейчас Европа пожинает плоды своей политики. И было бы правильно, если бы она наелась этими плодами досыта и поняла, что импорт российского газа — дешёвого и надёжного — нужно не сокращать, а увеличивать. А с Москвой говорить не через угрозы, санкции и оскорбления, а через взаимоуважение и совместные проекты.

Да, не все готовы признать такую необходимость. Некоторые — как, например, редакция британской The Guardian — продолжают говорить и писать о том, что российский газ "является угрозой европейской солидарности". Другие — в частности, авторитетный британский The Economist — советуют Европе вообще идти в сторону отказа от российского газа за счёт развития "зелёной энергетики" и поставок голубого топлива из, по всей видимости, куда более надёжных североафриканских и ближневосточных стран. Но, справедливости ради, Британия — это уже не совсем Европа, и не ей решать, как будет меняться энергетическая политика Старого Света. Другие — например, украинские СМИ — уверяют, что Москва хочет связать Европу долгосрочными контрактами. Киев, конечно, прав: зачем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом", в рамках которого российская газовая компания обязана вне зависимости от каких-то политических моментов поставлять тебе чётко оговорённые объёмы газа по чётко оговорённой цене, если можно перенять украинский опыт и покупать российский же газ у третьих стран, да ещё и с наценкой?

Или, например, взять молдавский опыт. Сейчас между Кишинёвом и "Газпромом" нет действующего контракта, молдаване покупают газ по биржевым ценам, и в российском газовом монополисте не исключают возможности вообще прекращения всех продаж Молдавии после 1 декабря.

Американская The Wall Street Journal называет поведение "Газпрома" "российским газовым издевательством". "Владимир Путин (как самый настоящий волк) чувствует слабость и в эти дни охотится благодаря чрезвычайной ситуации в европейской энергетике, пытаясь таким образом повысить влияние на периферию Европейского союза. Взять, к примеру, давление Москвы на Молдавию", — резюмирует издание. "По словам Евросоюза, Россия в молдавском примере использует газ как оружие", — уверяет "Радио Свобода".

Действительно, возьмём, к примеру, Молдавию. Благодаря контракту, действовавшему с 2008 по 2018 год (и продлённому ещё на три года, до конца сентября 2021-го), Кишинёв покупал газ по суперльготным ценам. Летом эта цена была привязана к биржевой (традиционно низкой для этого времени года), а зимой рассчитывалась по нефтяным котировкам. Однако даже в этой ситуации молдаване умудрились задолжать российской газовой компании сотни миллионов долларов. Они отказывались вести переговоры о продлении контракта, желая перейти на прямые биржевые закупки, и в результате на конец сентября оказались в ситуации, когда цена газа на бирже примерно в четыре раза превышала ту, по которой они покупали газ у России. И сейчас Молдавия готова вести переговоры о новом контракте, но при условии отказа от выплаты долга по предыдущему соглашению, а также предоставлении ей с какой-то радости 50-процентной скидки.

"Газпром" от щедрот душевных предлагает русофобскому, в общем-то, режиму в Кишинёве скидку в 25% и выплату долга в рассрочку, однако гордые молдавские власти в лучших цыганских традициях от этого предложения эмоционально отказываются, а "Газпром" после этого ещё и оказывается агрессором в глазах журналистов The Wall Street Journal, "Радио Свобода" и других неполживых изданий. Которые, конечно же, вышеперечисленную подноготную своим читателям не рассказывают. А некоторые, в том числе польское издание Business Alert, придумывают новые смыслы, в частности о намерении "Газпрома" таким образом ослабить связи Молдавии и ЕС.

Как раз наоборот! "Газпром" укрепляет эти связи. Европа вырастила нынешнюю молдавскую власть, привела её к власти, всячески поддерживает, и сейчас российская газовая компания помогает Кишинёву добиться у Евросоюза ещё более интенсивного финансирования молдавской экономики. Брюссель уже выделяет 60 миллионов долларов на помощь Молдавии в преодолении энергетического кризиса. Хоть бы спасибо в Кишинёве сказали.

Авторы Геворг Мирзаян