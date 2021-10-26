Оттепель с оглядкой на Вашингтон: зачем Борис Джонсон Владимиру Путину звонил Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о неожиданном миролюбии британского премьера Бориса Джонсона накануне конференции по климату COP26, которая пройдёт в Глазго. 26 октября, 14:59 Коллаж © LIFE. Фото ©ТАСС/Leon Neal/PA

"Неужели у Владимира Путина есть какой-то компромат на Бориса Джонсона?" — этим насущным вопросом задаётся читатель британской The Times после того, как прочитал удивительную новость. Оказывается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил Владимиру Путину с еретической целью — наладить двусторонние отношения. Тот самый Борис Джонсон, который обвинял Россию в нападении на Великобританию (см. сказку "Скрипаля, его дочь и кота отравили смертоносным "Новичком", в результате чего погиб только кот — да и то потому, что его убили британские спецслужбы"). Тот самый политик, что упрашивал всю Европу в массовом порядке высылать российских дипломатов, будучи верным пуделем Вашингтона, и готовый поддержать любой антироссийский призыв.

И вот тот самый Джонсон заговорил о том, что отношения с Москвой "не такие, как нам хотелось бы", что существуют "значительные проблемы в двусторонних отношениях", и что, несмотря на всё это, Великобритания и Россия просто обязаны сотрудничать в силу своей "долгой общей истории". По словам премьера, ему с Владимиром Путиным удалось достичь предварительного прогресса в ряде вопросов, включая иранское ядерное соглашение.

В Москве итоги встречи прокомментировали гораздо более сдержанно. "Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", — говорится в заявлении на сайте Кремля. То есть речь идёт даже не о прогрессе, а о согласии обсудить возможность прогресса — именно так в переводе с дипломатического на общечеловеческий звучит фраза "обоюдное мнение о том, что следовало бы наладить взаимодействие". Под "рядом направлений" понимались, видимо, ситуация вокруг ядерной программы Ирана, афганские дела, а также урегулирование гражданской войны на Украине — судя по сообщению пресс-службы Кремля, именно эти вопросы обсуждались на переговорах между российским президентом и английским премьером.

Осторожный подход российской стороны вполне понятен — на сегодняшний день не до конца ясно, что стоит за неожиданным миролюбием британской стороны. Есть, условно говоря, три версии: осознали, обманывают или отдало приказ начальство.

В рамках первой версии — наиболее оптимистичной — Европа и Великобритания наконец-то осознали, что политика бесконечного и тотального давления на Москву бессмысленна. Эта политика не привела и не приведёт к тому, что Россия окажется на коленях — стремление к достоинству и суверенитету у Москвы оказалось сильнее, чем воля западных государств. Эта политика не привела и не приведёт к усилению безопасности Европы — прямым следствием конфликта уже стало появление чёрной дыры в виде объятой гражданской войной Украины, а также колоссальный энергетический кризис, захлестнувший Старый Свет в том числе из-за того, что там пытались бороться со стремлением Москвы увеличить и обезопасить поставки газа. Наконец, эта политика не привела к усилению европейских позиций в третьих странах — выяснилось, что без российской помощи сложно добиваться своих целей в Иране, Афганистане, Сирии, Китае.

Однако у этой оптимистичной точки зрения есть один большой минус — все вышеперечисленные выводы касаются Европы. Британия же не считает себя частью европейского пространства, и даже в чем-то рада появлению у Евросоюза лишних проблем. Поэтому на стол ложится вторая версия — хитрые британцы пытаются обмануть Россию. Понимая, что сейчас у населения всего Старого Света есть запрос на нормализацию отношений с Москвой, британские власти пытаются под этот запрос подстроиться. Показать, что они протягивают Владимиру Путину руку и готовы к перезагрузке отношений. Но перезагрузке по принципу Обамы — то есть переворачиваем страницу конфликтов, однако не меняем общее отношение к России (как стране второго сорта, не имеющей права на суверенитет и сферу влияния, нуждающейся в немедленной демократизации по западному образцу).

Понятно, что подобное отношение повлечёт за собой лишь накапливание новых конфликтных ситуаций — и Британия к ним готова. Лондон в любой момент (желательно тот, когда нынешний энергокризис в Европе сойдёт и возникнет новый спрос на конфликт с Москвой) может на ровном месте организовать очередное "дело Скрипалей", а затем деланно посокрушаться на предмет якобы отказа Владимира Путина от нормализации отношений с Западом.

В рамках третьей версии — куда более реальной — решение Бориса Джонсона попытаться наладить диалог с Москвой было не решением Бориса Джонсона. Ценное указание было спущено из Вашингтона, который продолжает развивать курс не столько на стабилизацию отношений с Россией, сколько на минимизацию ресурсов, которые должны будут тратиться на российском направлении. По всей видимости, очередной этап этой минимизации — а именно недавний визит Нуланд в Москву — прошёл успешно, и сейчас на различных практических примерах можно наблюдать грани этой успешности.

Однако правда в том, что американский управляющий теперь просит своего британского портье не мутить воду (и не поступать, кстати, по примеру украинского мальчика на побегушках, который этим сейчас занимается вопреки указанию взрослых), после чего стабилизировать отношения с Россией. О нормализации, конечно, речи не идёт — она и не нужна Америке в нынешней ситуации. Но очередные "дела Скрипалей" не нужны тем более. Других задач и других врагов выше крыши.

Авторы Геворг Мирзаян