Выход дракона: Какие угрозы несёт России появление военной базы Китая в Таджикистане Политолог Дмитрий Родионов — о том, как изменит политический и военный расклад военная база Китая и почему Таджикистан нашёл себе нового покровителя взамен России. 28 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Медведев

Китайская военная база может появиться в Горно-Бадахшанской области Таджикистана, в Ваханской долине на границе с Афганистаном, где последнее время достаточно неспокойно в связи с крайне натянутыми отношениями между Душанбе и взявшими власть в Кабуле талибами*.

Согласно Уставу ОДКБ, государства-члены принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск, объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами организации, после согласования с другими государствами-членами. Это правило действовало и в середине нулевых и позволило той же Киргизии разместить у себя даже американскую военную базу. Против китайцев едва ли кто-то будет возражать.

Впрочем, тут надо сразу оговориться, что речь не идёт о китайской военной базе. Китайцы будут только строить её, при этом она будет находиться в ведении МВД Таджикистана. База будет располагаться недалеко от границы с Китаем. Учитывая, что Таджикистан — член ОДКБ и ЕАЭС, было бы логично, если бы Душанбе поручил её строительство ближайшему союзнику. А кто для него ближайший союзник, если не Россия? Интересно, что, судя по всему, решение это — не какая-то импровизация в связи с резко обострившейся обстановкой в Афганистане.

Ещё два года назад Washington Post со ссылкой на местных жителей и спутниковые снимки района сообщал, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области находится секретная военная база Китая, которая, судя по всему, предназначена для удержания под контролем основной дороги, ведущей из Афганистана в Таджикистан. Кроме того, WP предоставила и снимки китайских солдат в военной форме на базаре в Мургабе.

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Два года назад! Конечно, можно предположить, что Душанбе понимал неизбежность ухода американцев из Афганистана и готовился заранее к обострению, но… кажется, тут речь идёт уже о полноценной военной базе, появление которой надо согласовывать с другими членами ОДКБ! Впрочем, за все эти два года никаких фактов, подтверждающих существование такой базы, не появилось, так что это можно было считать фейком, вброшенным американскими СМИ в рамках нагнетаемой тогда антикитайской истерии или для того, чтобы осложнить отношения России и Китая. Однако сегодня невольно закрадывается мысль: а вдруг это не фейк?

Как утверждает "Азаттык" (казахская редакция "Радио "Свобода"**), Душанбе предложил предоставить Пекину полное право собственности на "существующую базу", отказавшись от любой арендной платы. Что ещё за "существующая база"? "Азаттык" утверждает, что китайские войска присутствуют рядом со старым советским аванпостом на протяжении как минимум пяти лет.

Если допустить, что это так, то, строя новый объект, Китай хочет закрепить успех? Таджикский депутат Толибхон Азимзода в беседе с "Радио "Озоди" (таджикский вариант "Свободы") на вопрос о том, предусмотрено ли присутствие китайских военных на базе в Вахане, ответил отрицательно. При этом от дальнейшей беседы он отказался, ссылаясь на то, что "не уполномочен комментировать некоторые вопросы".

Интересно, какие? Есть, что скрывать от общественности? На самом деле слова депутата — источник, конечно, авторитетный, но кто будет проверять, есть ли там китайские военные на базе или нет? Конечно, Китай не США, они нам не враги, и не стоит опасаться провокаций, а тем более — нападения с их стороны. Кроме того, Пекин тоже можно понять — он оказался в трудном положении в связи с резкой дестабилизацией Афганистана, ему нужен "санитарный кордон" на границе, к тому же Вахан — это "болевая точка", через которую уйгурские боевики могут проникать на территорию Поднебесной. Однако к чему такая скрытность?

Фото © ТАСС / Muzamil Mattoo / IMAGESLIVE via ZUMA Wire

И опять же вопрос к таджикам: почему не Россия? Тем более что Россия имеет серьёзный опыт охраны таджико-афганской границы с первых дней независимости республики, именно российская 201-я дивизия и пограничники вот уже 30 лет обеспечивают безопасность Таджикистана.

Между тем, когда мы говорим о том, что Китай никому ничем не угрожает, стоит оговориться. Да, Китай не угрожает в военном смысле, как США и НАТО. Но экономическая экспансия Поднебесной в бывших среднеазиатских республиках СССР давно стала притчей во языцех. Это политика подсаживания той или иной страны на "кредитную иглу" и закрепления на данной территории, то есть достижения тех же целей, что преследуют США методом "насильственной демократизации", только иными средствами.

Китай является крупнейшим инвестором в регионе. В результате Ташкент должен Пекину около $3 млрд (более четверти всего госдолга), Бишкек — почти 2 млрд (42,5% — доля Китая). А вот Душанбе Пекину должен больше всех — более миллиарда из 3,256. Вот и тут база будет построена на китайские деньги. И стоит напомнить, что Пекин и раньше выделял средства для оборонной сферы Таджикистана. А ведь Китай просто так не даёт ничего.

Напомню, республика уже расплачивалась с соседями своими территориями: в 2011 году они отдали Китаю более 1 тыс. кв. км — 1% своей территории. При этом многие эксперты говорят, что процесс может продолжиться: Китай интересуют богатые полезными ископаемыми (уран, золото, бокситы, асбест, горный хрусталь, драгоценные камни) земли Таджикистана, который остро нуждается в инвестициях. При этом кроме Китая никто не спешит туда вкладываться, Госдеп США в прошлом году в докладе "Инвестиционный климат в Таджикистане" писал, что американские компании в этой стране сталкивались с вымогательством и мздоимством на таможне и в налоговых органах, предостерегая американцев и европейцев от инвестирования в республику.

Иными словами, зависимость Таджикистана от Китая колоссальная, а появление китайских военных баз, если в ОДКБ будут не против, не выглядит сенсацией. На фоне ситуации в Афганистане, стремления США закрепиться в Средней Азии для России китайское присутствие может показаться весьма безобидным вариантом.

Но проблема не в военной угрозе. 21-й век всё-таки, и сегодня гораздо более эффективными являются торговые войны и экономическая экспансия как способ подчинения. Ещё в 2015-м в Стамбуле прошла встреча между представителями Китая, Турции, Грузии, Азербайджана, Туркмении, Казахстана, на которой обсуждалось будущее проекта "Шёлковый путь" в обход России. Конечно, Китай не кладёт все яйца в одну корзину, его мегапроект подразумевает и маршрут через Россию, но это хорошая иллюстрация для понимания того, что Китай нам партнёр, но никак не друг, сват или брат, у него свои интересы, которые далеко не всегда совпадают с нашими.

А завтра может так случиться, что и никакого ОДКБ и ЕАЭС не будет, и вообще граничить на юге от Каспийского моря до Тихого океана мы будем исключительно с Китаем. Конечно, до такого едва ли дойдёт. Да и дело не только в Средней Азии, а во всём постсоветском пространстве, которое мы стремительно теряем: Прибалтика, Украина, Закавказье. Теперь и Средняя Азия, куда, ко всему прочему, давно пытаются влезть США и Турция. И Россия могла бы использовать территории, исторически принадлежавшие ей, как для организации транспортных коридоров между Европой и Азией, так и для создания системы глобальной безопасности в регионе.

Показательно, что на том месте, где, как утверждает американская пресса, располагается сегодня секретная китайская база, в XIX веке стоял передовой казачий пост Российской империи. Но это были времена, когда Россия расширяла своё влияние, "расползаясь" по континенту.

* Организация, запрещённая на территории РФ

** СМИ-иноагент

Авторы Дмитрий Родионов