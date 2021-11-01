Турция будет шпионить за Черноморским флотом РФ по заданию США Политолог Дмитрий Родионов — о том, как страна НАТО будет передавать военному альянсу информацию о том, что происходит на побережье в Сочи и на кораблях российских ВМС. 1 ноября, 19:20 Фото © Shutterstock

Турция начинает реализацию доктрины "Голубая родина". Как сообщает стамбульское издание Yeni Safak, Анкара хочет отслеживать ситуацию в Средиземном и Чёрном морях. С этой целью планируется построить оптоэлектронные базы, которые позволят ей следить за обстановкой в регионе. Всего в рамках проекта планируют охватить морскую границу протяжённостью 8484 километра. Сообщается, что уже построены 13 из 35 оптоэлектронных башен для контроля над частью Мраморного и Эгейского морей, что позволит туркам в режиме реального времени вести визуальное наблюдение за побережьем Греции и Кипра.

Однако аппетиты Турции этим не ограничиваются, они распространяются и на Чёрное море. Издание пишет, что Анкара теперь хочет добиться того, чтобы контролировать как минимум 50% черноморских вод, строящиеся оптоэлектронные базы позволят Турции следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи.

Издание отмечает, что доктрина "Голубая родина" нацелена на то, чтобы усилить значимость Турции в качестве морского государства. Его эксперты убеждены в том, что документ можно считать заявкой на пересмотр баланса сил в акватории Чёрного моря. Судя по всему, Анкара намерена и далее наращивать свои военно-морские силы, чтобы закрепиться в "русском озере", резюмируется в публикации.

Напомню, Чёрное море на Западе часто называют "русским озером" по причине доминирования в нём России в качестве военно-морской державы. Исторически оно оспаривалось турками — всего было одиннадцать русско-турецких войн, которые велись именно в черноморском регионе.

На самом деле Чёрное море можно считать русско-турецким, никаких иных серьёзных игроков там просто нет. Рассматривать всерьёз Болгарию и Румынию, а тем более Украину и Грузию, точно не стоит. Так что российско-турецкое соперничество в этой акватории — историческая константа, вне зависимости от отношений, которые могут резко меняться — от дружбы и партнёрства до войны.

С распадом СССР резко снизилось российское влияние, однако присоединение Крыма, который, по мнению многих экспертов, является ключом к владению Чёрным морем, помогло это компенсировать. Сегодня мы с Анкарой вроде бы стратегические партнёры, Турция долгое время вела фактическую политику невмешательства во всё учащающиеся антироссийские провокации НАТО в регионе, несмотря на членство в этом блоке. Однако назвать безоблачными наши отношения точно нельзя. Чего только стоит демонстративное непризнание Крыма российской территорией, участие во всех антироссийских инициативах Киева и открытое снабжение его оружием, которое уже сегодня бомбит Донбасс, а завтра может быть применено против того же Крыма.

Так что вопросы к "уважаемому партнёру" копятся давно, и вот к ним прибавляется очередной: для чего Турции эти оптоэлектронные игрушки? Ну, с Грецией всё ясно: турки и греки — исторические враги и регулярно оказываются на пороге войны, даже несмотря на членство в одном блоке. А мы и Чёрное море тут при чём? За кем Эрдоган собирается шпионить в Чёрном море? А главное — с какой целью?

Это, кстати, не всё. Стоит напомнить, что основные военно-морские базы Турции сосредоточены на Средиземноморском побережье. Сегодня Анкара также планирует наращивать черноморскую группировку, в частности подводный флот, строится универсальный десантный корабль, способный играть роль малого авианосца.

И вот что ещё следует отметить про концепцию "Голубой родины". Один из её идейных вдохновителей, адмирал в отставке Джем Гюрдениз, ранее утверждал, что "Голубая родина" — это аналог "национального обета", на котором предполагалось построить Турецкую Республику после войны за независимость 1919–1923 годов. Тогда планировалось включить в состав новой Турции Аджарию, от которой до российского Сочи рукой подать. Не потому ли они теперь хотят наблюдать за этой территорией, рассчитывая сделать её зоной своего влияния?

Впрочем, даже если оставить за скобками турецкие геополитические хотелки про "национальный обет" или возрождение Османской империи и не отвлекаться на мыль о том, что турки начнут в какой-либо форме территориальную экспансию, всё равно возможность наблюдать за нашим побережьем не вселяет оптимизма.

Сегодня с Турцией у нас мир, если не считать ряда отдельных недомолвок. Можно ли считать им наше перманентное балансирование на грани войны в Сирии? Или турецкую экспансию в Закавказье, откуда Анкара нас "по-партнёрски" выдавливает невоенными методами? Или её экспансию в Среднюю Азию, где турки уже продают вооружение нашим союзникам по ОДКБ? Или поддержку крымско-татарских экстремистов? Или, наконец, вооружение киевского режима, который его уже применяет, провоцируя Россию? Наша "дружба" с Турцией не просто временная и ситуационная, она противоестественна, это историческая случайность, которая, разумеется, имеет свой конец. И он может наступить в любой момент.

Надо понимать, что наша "дружба" во многом обусловлена напряжёнными отношениями Турции со своим главным союзником и партнёром по НАТО — США, которые никак не могут принять факта, что турки хотят играть самостоятельную партию в собственном регионе и имеют там национальные интересы. Именно это стало причиной конфликта вокруг сирийских курдов и покупки Турцией С-400. Вашингтон не хочет ничего принимать, ему проще избавиться от непредсказуемого турецкого лидера, что он и пытался сделать в 2016-м, но не вышло. Однако надо понимать, что эрдоганы приходят и уходят, а членству Турции в НАТО около 70 лет. И Анкара не пойдёт на открытый разрыв с Западом, по крайней мере пока.

Однако сменщик Эрдогана попытается восстановить отношения со Штатами и может добиться в этом успеха, ибо Вашингтону Турция тоже нужна, он также не готов к разрыву и хотел бы вернуть отношения с турками в прежнее состояние. Разумеется, на своих условиях. Можно предполагать, что новый президент Турции окажется более сговорчивым.

Впрочем, возможно, этого ждать и не придётся. Эрдоган уже сегодня активно пытается сам установить диалог с Байденом, и, похоже, после саммита G20, на котором президенты наконец встретились, этот процесс может сдвинуться с мёртвой точки, на которой он находился последние несколько лет.

"Президент чётко выразил своё желание выстроить конструктивные отношения с Турцией и найти эффективный способ преодолеть наши разногласия", — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена. Эрдоган же по итогам встречи рассказал о позитивном подходе Вашингтона к решению вопроса о продаже Анкаре американских истребителей и выразил уверенность, что США перестанут помогать курдским организациям в Сирии.

Напомню, членство в НАТО обязывает делиться военной информацией с союзниками. И, как знать, для чего именно будет вестись наблюдение за нашей гражданской и военной инфраструктурой на черноморском побережье и в чьи руки потом попадут результаты этого наблюдения?

Очевидно, что опасаться надо не столько захода американских кораблей в Чёрное море (их срок пребывания там всё равно ограничен, кроме того, вряд ли американцы решатся на открытую агрессию сейчас), сколько того, что завтра США будут в режиме реального времени видеть и слышать всё, что происходит на наших черноморских берегах: от переговоров президента с иностранными лидерами в сочинской резиденции до обстановки на кораблях нашего Черноморского флота. А это уже гораздо серьёзнее бряцания оружием, которое, скорее, остаётся демонстративным.

Авторы Дмитрий Родионов