За кулисами: Почему союзники США требуют бомбить Москву первыми Политолог Александр Роджерс — о том, как лоббисты в США отрабатывают бюджеты, угрожая Кремлю накануне переговоров президентов России и Америки превентивным ударом. 31 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Свежая статья в Financial Times утверждает, будто США рассматривают возможность доктринально отказаться от принципа применения превентивного ядерного удара. И якобы обсуждали такую возможность со своими союзниками. Но те — Великобритания, Германия, Франция, Япония и Австралия, по словам авторов статьи, выступают против пересмотра сложившихся принципов. Мол, это "придаст смелости России".

Первое, что приходит в голову, когда читаешь такие статьи, это где Financial Times, а где ядерное оружие? Каким образом издание, пишущее о финансах и рынках, заинтересовалось вопросами международной безопасности? И, конечно, откуда у него источники в высших военных кругах Пентагона, которые могут знать и сообщать о секретных переговорах союзников по НАТО? Не являются ли подобные статьи попыткой вброса дезинформации?

По крайней мере, только министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее публично высказывалась о том, что нужно угрожать России ядерным оружием. Но там человек заведомо некомпетентный, не военный, непонятно каким образом вообще занявший подобную должность. И уже одёрнутый со стороны руководства и политиков из победившей в Германии политической коалиции, которая к декабрю должна назначить нового канцлера страны.

Похоже на то, что это такая информационная подготовка к планируемым Вашингтоном новым переговорам Байдена с Путиным, где Байден попытается выторговать какие-то уступки у российского президента под предлогом: "Смотрите, я хочу отказаться от доктрины превентивного удара, но на меня давят союзники. Поэтому давайте вы пойдёте на уступки, а мы взамен проигнорируем их мнение".

Можно подумать, что какие-либо документы помешают американцам вероломно напасть, если они сочтут, что это будет для них достаточно выгодно и безопасно. Это очередные призрачные "фишки для торга", не стоящие ничего. Как и обещания снять антироссийские санкции, если Россия согласится на американские условия: как снимут, так и снова введут в любой день. В очередной раз складывается ощущение, что больше ничего ощутимого США на переговорах предложить не могут.

С другой стороны, внутри руководства самих Соединённых Штатов идёт активная подковёрная борьба между двумя группировками, одна хочет переориентации на Китай в качестве "главного врага", а вторая пытается удержать фокус на России. В каждой из этих группировок свои политики, военные, лоббисты, торговцы, промышленники, журналисты и эксперты — целые институты, заточенные на борьбу против той или иной страны, десятилетиями рассказывающие, какая это страшная угроза.

Борьба против Китая — это большие деньги. Борьба против России — не меньшие. Идеология или реальные геополитические интересы страны никого не волнуют, нужно осваивать бюджеты. На днях Байден заявил Макрону, что сделку с Австралией по подводным лодкам, сорвавшую крупный военный заказ для Франции, подготовили и осуществили без его ведома. Что почему-то никого не удивило. Глубинное американское государство живёт своей жизнью. И руководствуется не благом своей страны, а исключительно властными и финансовыми интересами той или иной финансово-промышленной группировки.

Авторы Александр Роджерс