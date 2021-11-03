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"Газпром" нарастил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе властей страны

В Посольстве РФ подчеркнули, что Россия продолжает быть надёжным партнёром Европы, невзирая на необоснованную критику в свой адрес.

3 ноября, 00:35

Фото © ТАСС / EPA

"Газпром" увеличил поставки газа в Болгарию по просьбе властей страны. Об этом сообщает Посольство России в республике.

"В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надёжным партнёром Европы. По просьбе болгарского руководства "Газпром" нарастил объём суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

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Стоимость газа для Болгарии при этом сократилась до 93,19 лева (около 46,55 евро) за МВт/ч, хотя ожидалось повышение до 119,87 лева за МВт/ч (около 61,28 евро). София получает российский газ по ценам примерно вдвое ниже среднеевропейских.

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Ранее Лайф рассказывал, что жители Болгарии высоко оценили стратегию России в ситуации с газом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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