"Газпром" нарастил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию по просьбе властей страны

"Газпром" увеличил поставки газа в Болгарию по просьбе властей страны. Об этом сообщает Посольство России в республике.

"В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надёжным партнёром Европы. По просьбе болгарского руководства "Газпром" нарастил объём суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Стоимость газа для Болгарии при этом сократилась до 93,19 лева (около 46,55 евро) за МВт/ч, хотя ожидалось повышение до 119,87 лева за МВт/ч (около 61,28 евро). София получает российский газ по ценам примерно вдвое ниже среднеевропейских.