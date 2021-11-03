В США официально одобрили применение вакцины от ковида Pfizer для детей от 5 до 11 лет
Детская доза препарата будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека.
Фото © ТАСС / DPA
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали прививать детей 5–11 лет вакциной Pfizer, которую разработали одноимённая компания и её немецкий партнёр BioNTech. Об этом сообщает портал Axios.
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По его данным, члены специальной комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата от ковида детям в США в возрасте от 5 до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для несовершеннолетних этой возрастной группы будет составлять примерно треть от дозы взрослого человека. При этом интервал между прививками составит три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в ближайшую пятницу.
Ранее управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб Штатов также одобрило применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5–11 лет. До этого препарат получил аналогичную сертификацию для вакцинирования подростков в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц в возрасте от 16 лет.
В начале октября в Швеции также рекомендовали использовать Pfizer для вакцинации подростков от 12 до 15 лет. Там решили, что этот препарат наиболее хорошо зарекомендовал себя в других странах.
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