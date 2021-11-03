Доступ открыт: Куда можно ходить без QR-кода даже в нерабочие дни Если прививка ещё не сделана, а повседневные дела не ждут, то выход есть. Не везде и не всегда, но перемещаться до работы или магазина ещё можно. 2 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Общественный транспорт

Несмотря на нерабочие дни и введение QR-кодов в некоторых регионах, общественный транспорт продолжает свою работу без ограничений. Без QR-кодов работают и аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, а также точки общественного питания в них. Однако без маски появляться в таких местах не стоит — помимо риска заражения CoViD-19 можно получить и штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Точки розничной торговли

Некоторые ограничения сохранятся и после того, как завершатся нерабочие дни, введённые с 30 октября по 7 ноября по всей стране, но пока в продуктовые магазины, на автозаправки, а также магазины, в которых нет зала обслуживания, можно ходить без предъявления QR-кода. Все отдельно стоящие магазины площадью меньше 400 кв. м по-прежнему будут доступны без ограничений, но с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты — правила безопасности всё-таки никто не отменял.

Общепит

В заведения общепита, которые можно будет посещать без QR-кода, входят производственные столовые, а также расположенные на вокзалах и в аэропортах точки питания. Рестораны, бары, кальянные и другие места отдыха россиян пока закрыты, и попасть туда нельзя даже с QR-кодом. Единственный выход на ближайшее время — пользоваться услугами доставки.

Театры и клубы

Хорошая новость для театралов. На постановки, где собирается меньше чем сто зрителей, можно прийти без QR-кода. Небольшие выставочные залы, а также картинные галереи тоже будут работать без проверки сертификата о вакцинации или перенесённой болезни. Что касается кинотеатров, если в регионе местные власти ввели обязательные QR-коды, то ничего не попишешь. Зрители младше 18 лет могут пройти в зал без предъявления QR-кода. Но стоит быть внимательным: несовершенных не пустят на фильм, если его рейтинг 18+.

Парки и места отдыха

Загородные усадьбы и парки по-прежнему открыты для посещения всеми желающими. В редких случаях на входе могут попросить надеть маску и проверят температуру. Если вы собираетесь на какую-нибудь выставку, организованную на свежем воздухе, то стоит позаботиться о мерах безопасности заранее. В случае массового скопления людей организаторы будут вынуждены проверять QR-код у посетителей. Исключение составляют только небольшие выставки, собирающие меньше 40 человек.

Спорт — пока только для школьников

Позаботиться о фигуре в нерабочие дни тоже нельзя. После их завершения в большинстве регионов для посетителей фитнес-центров также будут введены QR-коды: власти пристально следят за тем, чтобы соблюдались все санитарные требования. Заниматься спортом получится только у детей и подростков: спортзалы и бассейны в детсадах, школах, колледжах и вузах в некоторых регионах пока открыты.

Религиозные учреждения

Православные храмы и церкви, католические, лютеранские кирхи, методистские церкви, буддийские дацаны, мечети и синагоги пока пускают прихожан без QR-кода. Однако попасть туда без маски будет сложно — правила безопасности в каждом здании строго соблюдаются.

Пункты интернет-торговли

Пункты выдачи заказов интернет-магазинов пока будут работать без изменений. Отделения Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркета", "Ситилинка", "Сбермегамаркета", AliExpress, "М-Видео", DNS, "Эльдорадо", "Техпорта", Lamoda, bonprix, Kupivip.ru, Laredoute и другие будут доступны без QR-кода. Если у вас его требуют по месту получения товара, работники нарушают закон и предписания.

Автосервис и не только

По-прежнему QR-коды не проверяют на станциях технического обслуживания автомобилей, в судах, почтовых отделениях и в филиалах банков. Стоит отметить, однако, что уже 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных мест, включая туристические объекты, учреждения культуры и соцобслуживания, так что без наличия сертификата вам будет непросто восстановить привычную жизнь после завершения нерабочих дней. Многие специалисты отмечают, что на сегодняшний день лучшим лайфхаком является вакцина или справка о перенесённом заболевании.

Куда точно не пустят без QR-кода о вакцинации?

QR-код необходим для посещения любых мероприятий, численность участников которых превышает 100 человек. Это же относится к предприятиям, оказывающим услуги в сфере спорта, развлечений и культуры. Когда закончатся нерабочие дни, в кинотеатры, концертные залы и театры попасть без QR-кода будет нельзя. По крайней мере, пока. В туристических зонах без кода нельзя заселиться в гостиницы, базы отдыха, гостевые дома.

В некоторых субъектах страны с 1 ноября код или сертификат о перенесённом заболевании понадобится при обращении за плановой медпомощью. В Ивановской области документы требуют у туристов, которые прибывают в регион на автобусе или машине. Также QR-коды понадобятся тем, кто планирует посещать бани, бассейны, массажные салоны, фитнес-центры и вообще любые помещения, где больше 50 посадочных мест. Кроме того, коды придётся получать и тем, кто планирует посещать фуд-корты в торговых центрах.

Авторы Евгений Жуков