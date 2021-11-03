Ещё один регион запретил подросткам посещать ТЦ без родителей

В Ханты-Мансийском автономном округе подросткам младше 16 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Соответствующие меры на фоне роста заболеваемости ковидом приняты властями региона.

"До 14 ноября гражданам, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры, иные здания и сооружения, в которых расположены торговые объекты и организации, без сопровождения родителей", — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем в Югре вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а заключить брак можно будет в присутствии не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа. Кроме того, с 8 ноября все работодатели обязаны перевести на удалёнку беременных женщин, если такие работают в их организации.