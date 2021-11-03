Ещё один регион запретил подросткам посещать ТЦ без родителей
Там также ввели ряд других ограничений из-за ситуации с ковидом.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
В Ханты-Мансийском автономном округе подросткам младше 16 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. Соответствующие меры на фоне роста заболеваемости ковидом приняты властями региона.
"До 14 ноября гражданам, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры, иные здания и сооружения, в которых расположены торговые объекты и организации, без сопровождения родителей", — рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Вместе с тем в Югре вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а заключить брак можно будет в присутствии не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа. Кроме того, с 8 ноября все работодатели обязаны перевести на удалёнку беременных женщин, если такие работают в их организации.
Накануне стало известно, что аналогичные меры в отношении подростков были приняты в Свердловской области. Власти региона аргументировали своё решение тем, что в этом возрасте люди нередко болеют коронавирусом бессимптомно и поэтому могут быть переносчиками инфекции.
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