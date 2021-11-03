Москвичи из-за нерабочих дней начали заселяться в отели ради ресторанов

Режим нерабочих дней, в период которых общепит стал работать только навынос, сильнее всего коснулся москвичей. По крайней мере, об этом говорит новая тенденция среди жителей столицы — заселяться в отели ради работающих ресторанов.

Как пишут "Ведомости", в гостиницах не такие жёсткие ограничения, как в городских общественных местах, поэтому рестораны для постояльцев работают в обычном режиме. Так, например, сейчас треть проживающих в Movenpick Moscow Taganskaya — это жители столицы. Все они могут посещать ресторан Shagal при отеле, рассказал представитель гостиничной сети Accor.

До нерабочих дней постояльцами отеля чаще всего являлись бизнесмены и командировочные, а москвичей было всего 2–3%. Однако с введением ограничений число последних увеличилось до 15–17%.