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Россияне назвали достоинства и недостатки удалёнки

Оказалось, многие готовы сменить профессию, чтобы начать работать из дома.

3 ноября, 05:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Больше половины опрошенных россиян признались, что хотели бы работать на удалёнке ради экономии времени на дорогу и денег на питание. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Работа.ру".

По данным РБК, работать удалённо хотели бы 72% респондентов, тогда как уже делают это всего 12%. Ещё 16% находятся в поиске вариантов перехода на удалёнку.

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Больше всего в дистанционной работе россиян привлекает возможность распоряжаться своим временем, экономить время на дорогу, а также деньги на поездки и питание. Часть из тех, кто на удалёнку переходить не хочет, признались, что всё дело в неподходящей профессии, а также в отсутствии живого общения.

90% респондентов указали, что хотели бы изучить новую профессию ради перехода на дистанционную работу, но пока решились на этот шаг лишь 9%. Чаще всего россияне выбирают сферу IT, SMM, менеджмент, кол-центры, дизайн и копирайтинг.

Ранее Лайф рассказывал, сколько россиян сменили работу из-за пандемии коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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