Растения предсказали россиянам поскакучую зиму
По словам садовода Ольги Вороновой, об этом говорят как яблони, так и сорняки.
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Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды — от оттепели до сильного мороза. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе, — такой вывод ей помог сделать многолетний опыт садовода. — У меня есть свои особенные приметы — например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам", — приводит слова садовода РИА "Новости".
Воронова добавила, что определяет погоду по яблоням, которые растут в её саду. Например, если на них листья опадают рано, тогда зима будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой стоит ждать перепадов температуры. Сейчас на яблонях листья ещё висят, отметила эксперт.
Ещё одним признаком является агрессивный рост некоторых сорняков. Так как в этом году было особенно много сурепки, то весьма вероятно, что зимой будут перепады погоды. Другой сорняк-указатель — вишнёвая кислица. Это растение можно редко встретить в саду перед нестабильными зимами. Так было этим летом, отметила Воронова, добавив, что снег зимой должен быть.
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