Растения предсказали россиянам поскакучую зиму

Зима в центральной части России, судя по природным приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды — от оттепели до сильного мороза. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе, — такой вывод ей помог сделать многолетний опыт садовода. — У меня есть свои особенные приметы — например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам", — приводит слова садовода РИА "Новости".

Воронова добавила, что определяет погоду по яблоням, которые растут в её саду. Например, если на них листья опадают рано, тогда зима будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой стоит ждать перепадов температуры. Сейчас на яблонях листья ещё висят, отметила эксперт.