В Нью-Йорке второй раз за всю историю выбрали темнокожего мэра

Представитель Демократической партии Эрик Адамс выиграл выборы на пост мэра Нью-Йорка, сообщает National Public Radio. На этом посту он сменит своего однопартийца Билла де Блазио.

61-летний Адамс — бывший полицейский. В последнее время он занимал пост главы района Бруклин. Официально результаты ещё не объявлены, но крупнейшие СМИ, основываясь на своих подсчётах, уже провозгласили Адамса победителем с результатом около 70% голосов. Его ближайший конкурент — член Республиканской партии Кертис Слива — набрал порядка 20%.

"Сегодня вечером Нью-Йорк выбрал одного из вас — одного из нас. Я — ты. Я — это вы", — приводит AP слова Адамса, сказанные на вечеринке в честь победы.