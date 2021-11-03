В Нью-Йорке второй раз за всю историю выбрали темнокожего мэра
61-летний Эрик Адамс — бывший полицейский, а в последнее время он занимал пост главы района Бруклин.
Эрик Адамс. Фото © ТАСС / АР
Представитель Демократической партии Эрик Адамс выиграл выборы на пост мэра Нью-Йорка, сообщает National Public Radio. На этом посту он сменит своего однопартийца Билла де Блазио.
61-летний Адамс — бывший полицейский. В последнее время он занимал пост главы района Бруклин. Официально результаты ещё не объявлены, но крупнейшие СМИ, основываясь на своих подсчётах, уже провозгласили Адамса победителем с результатом около 70% голосов. Его ближайший конкурент — член Республиканской партии Кертис Слива — набрал порядка 20%.
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"Сегодня вечером Нью-Йорк выбрал одного из вас — одного из нас. Я — ты. Я — это вы", — приводит AP слова Адамса, сказанные на вечеринке в честь победы.
Своими главными задачами политик считает борьбу с преступностью, с безработицей, дорогим жильём и изношенной транспортной системой. Адамс станет вторым темнокожим мэром в истории крупнейшего города США.
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