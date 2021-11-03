Netflix запустил раздел с мобильными играми на Android

Стриминговый сервис Netflix запустил раздел с пятью мобильными играми. Сейчас они доступны на Android. Эта информация опубликована на сайте компании.

"С сегодняшнего дня (2 ноября) подписчики во всём мире получат доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things — 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Сейчас наши мобильные игры доступны на устройствах Android", — говорится в сообщении.

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Как уточняется, чтобы получить доступ к играм, необходимо подписаться на Netflix. Они доступны на нескольких языках. Один аккаунт позволяет пользователям играть на нескольких мобильных устройствах, при достижении лимита устройств система пришлёт уведомление. При этом в детских профилях игры недоступны. Также для некоторых игр потребуется подключение к интернету, другие же работают в автономном режиме.