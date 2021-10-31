Кто такая Анна Сорокина из России и почему Netflix снял про неё сериал

Прототипом сериала "Изобретая Анну" стала 30-летняя Анна Сорокина из России — это девушка из Домодедова, которая родилась в простой семье российского дальнобойщика и домохозяйки, но которой суждено было войти в историю как одной из самых коварных преступниц, обманувших богатейших людей Нью-Йорка. Всё, что будет рассказано о ней далее, действительно походит на сценарий фильма, но нет, это биографические факты.

Фото © Instagram / theannadelvey

Она прожила в России до 2007 года, а после вместе с семьёй переехала в Германию — небольшой город Эшвайлер под Кёльном. С немецким языком были проблемы, но позже европейский акцент помог Анне в её махинациях. Из Германии девушка уехала в Лондон, но вскоре вернулась обратно, где устроилась в пиар-агентство. Друзья и близкие её всегда говорили, что она очень коммуникабельная. Поэтому, легко очаровав нужных людей, она попала в Париж, где устроилась в модный журнал Purple. Именно тогда Анна поняла, какая у неё мечта.

Фото © Instagram / theannadelvey и douglasjhigginbotham

Оказавшись в высшем свете, девушка решила в нём остаться навсегда. У неё был чёткий план. Аферистка взяла псевдоним Анна Делви и в 2016 году отправилась в Нью-Йорк. Она поселилась в роскошной гостинице в Сохо, заявив с порога, что является близкой подругой владельца заведения. А она сама, на минуточку, богатая наследница немецкого магната (с тем самым акцентом), а потому снимет самый лучший номер на месяц.

Фото © Instagram / theannadelvey

Девушка подделала нужные документы и набрала кредитов, которые и позволяли ей жить на широкую ногу. Ужинала она исключительно в дорогих ресторанах, одевалась в самых модных бутиках, занималась со звёздным фитнес-тренером, посещала спа-салоны, отдыхала в закрытых клубах, летала на частных самолётах и так далее. Анна разбрасывалась деньгами направо и налево, давала баснословные чаевые, поэтому слава о ней разнеслась по всему Нью-Йорку.

Фото © Instagram / theannadelvey

Хитрая русская девушка быстро завела себе друзей среди американской элиты, которые были ею очарованы и легко давали деньги в долг или платили за что-то сами. Стоило только возникнуть огромному ценнику, как у Анны внезапно переставала работать банковская карта. Друзья и представить не могли, что перед ними дочь не немецкого магната, а дальнобойщика из России. Ей удалось даже провести прокурора, который выступал в деле Джордана Белфорта — того самого "волка с Уолл-стрит".

Фото © Instagram / theannadelvey

Мошенница брала новые кредиты, обманывая банки, перезанимала у знакомых, крутилась всё быстрее и быстрее, пока не запуталась окончательно. Вместе со своей знакомой — фоторедактором журнала Vanity Fair Рейчел Уильямс — девушка отправилась в Марракеш, где у неё по проверенной схеме отказалась работать карта. Редактору пришлось оплатить отпуск за двоих самой, отдав 62 тыс. долларов, что вогнало её в огромную финансовую яму.

Фото © Instagram / theannadelvey

К тому же рейс, на котором аферистка слетала в Марокко и обратно, обошёлся ей бесплатно — компания согласилась принять деньги позднее. Но, когда ожидание оплаты растянулось на месяцы, а отговорки Анны стали несерьёзными, на неё подали в суд. И тут всё вскрылось: и про немецкого магната с русским флёром, и про кредиты, и про долги.

Фото © Instagram / theannadelvey

Анну Делви, настоящая фамилия которой оказалась Сорокина, арестовали в 2017 году по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Но "богатой наследнице" удалось вменить махинаций лишь на 275 тыс. долларов (более 19 млн рублей). Всё остальное доказать не смогли.

Фото © Johannes Schmitt-Tegge / picture alliance via Getty Images

Суд и резонанс девушка использовала как ресурс для раскрутки своего имени. Она приходила на заседания при полном параде, наняла стилиста, который разрабатывал её образы для слушаний. В "Инстаграме" существует аккаунт, который собрал многие наряды девушки. В итоге Анне дали 12 лет тюрьмы и отсрочку по блокировке счетов, чтобы аферистка смогла хоть что-то компенсировать жертвам обмана. В начале 2021 года девушка вышла из тюрьмы США по УДО за хорошее поведение.

Фото © Instagram / annadelveycourtlooks

На этом история Анны не то чтобы не заканчивается, наоборот! Её биография неизбежно привлекла внимание сценаристов и режиссёров. Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию в New York Magazine авторства Джессики Пресслер. (К слову, на основе другой статьи журналистки в 2019 году сняли фильм "Стриптизёрши" с Дженнифер Лопес.)









Фигура Анны на Западе приобрела особый флёр, который основывается на романтизации богатой жизни богемы. В "Инстаграме" на девушку уже подписано 140 тыс. человек. Что говорить, на Хэллоуин многие девушки с Манхэттена наряжаются в Анну Делви, подписывая фото: "Пора обманывать сливки общества!"

Фото © Twitter / Netflix