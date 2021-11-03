Правительство готовит план по запуску в РФ целостной системы поддержки семей с детьми
Данная программа также рассчитана для дополнительной помощи малообеспеченным гражданам.
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Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. В частности, она предполагает и дополнительную помощь малообеспеченным гражданам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.
"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов", — отметили в правительстве.
В августе президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Кабмин должен был отчитаться по данному вопросу до 1 ноября. Как уточнили в российском правительстве, доклад был подготовлен и представлен главе государства в установленном порядке.
Также отмечается, что в настоящее время кабмин работает над формированием целостной системы мер помощи российским семьям с детьми. Власти делают это для "дополнительной поддержки малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми".
"В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребёнка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан", — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Добавим, что меры поддержки предполагается предоставлять дифференцированно, в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены применять принципы социального казначейства, которые позволяют упростить процедуру получения выплат, сократить до минимума количество предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах соцподдержки и назначать такую помощь без заявления — по факту жизненной ситуации — или только на основании заявления в электронном виде по единым требованиям в формате "одного окна".
Подготовить целостную систему поддержки семей с детьми правительству ранее поручил президент. Эту задачу Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию в 2021 году. Российский лидер призвал свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.
Ранее в России предложили ввести ещё одну льготу для многодетных семей. В Москве уже поддержали такую норму, омбудсмен считает необходимым распространить практику на всю страну.
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