Правительство готовит план по запуску в РФ целостной системы поддержки семей с детьми

Правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. В частности, она предполагает и дополнительную помощь малообеспеченным гражданам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

"В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов", — отметили в правительстве.

В августе президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Кабмин должен был отчитаться по данному вопросу до 1 ноября. Как уточнили в российском правительстве, доклад был подготовлен и представлен главе государства в установленном порядке.

Также отмечается, что в настоящее время кабмин работает над формированием целостной системы мер помощи российским семьям с детьми. Власти делают это для "дополнительной поддержки малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми".

"В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребёнка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан", — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Добавим, что меры поддержки предполагается предоставлять дифференцированно, в зависимости от материального положения семьи. При этом власти намерены применять принципы социального казначейства, которые позволяют упростить процедуру получения выплат, сократить до минимума количество предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им мерах соцподдержки и назначать такую помощь без заявления — по факту жизненной ситуации — или только на основании заявления в электронном виде по единым требованиям в формате "одного окна".

Подготовить целостную систему поддержки семей с детьми правительству ранее поручил президент. Эту задачу Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию в 2021 году. Российский лидер призвал свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.