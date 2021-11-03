Жители Миннеаполиса не поддержали упразднение полиции после смерти Флойда

Жители американского Миннеаполиса (штат Миннесота), где в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда прошли массовые демонстрации за прекращение финансирования полиции, на городском референдуме во вторник не поддержали замену стражей порядка на департамент общественной безопасности.

Внесённое на голосование предложение предусматривало создание новой структуры, которая занималась бы охраной общественного порядка. Предполагалось, что полицейские перейдут на работу в неё и будут заниматься там борьбой с преступностью. При этом для разбирательства с незначительными правонарушениями, домашним насилием, хулиганством, мелкими нарушениями общественного порядка должны были привлечь специалистов различного профиля из числа лиц, не связанных с полицией. Как утверждали авторы идеи, это освободило бы стражей порядка для борьбы с реальной преступностью.