Жители Миннеаполиса не поддержали упразднение полиции после смерти Флойда
Вынесенное на голосование предложение предусматривало создание новой структуры по охране общественного порядка.
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Жители американского Миннеаполиса (штат Миннесота), где в прошлом году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда прошли массовые демонстрации за прекращение финансирования полиции, на городском референдуме во вторник не поддержали замену стражей порядка на департамент общественной безопасности.
Согласно предварительным результатам избирательной комиссии города, против предложения выступило 58,41% избирателей, за него — 41,59%.
Внесённое на голосование предложение предусматривало создание новой структуры, которая занималась бы охраной общественного порядка. Предполагалось, что полицейские перейдут на работу в неё и будут заниматься там борьбой с преступностью. При этом для разбирательства с незначительными правонарушениями, домашним насилием, хулиганством, мелкими нарушениями общественного порядка должны были привлечь специалистов различного профиля из числа лиц, не связанных с полицией. Как утверждали авторы идеи, это освободило бы стражей порядка для борьбы с реальной преступностью.
Движение за прекращение финансирования полиции появилось в США в 2020 году в ходе протестов, начавшихся после гибели Флойда. Напомним, афроамериканец погиб в мае 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. В связи с этим жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны. В этом году присяжные признали экс-полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца. Он получил двадцать два с половиной года тюрьмы.
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