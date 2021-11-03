Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допускает серьёзные кадровые ошибки. По мнению бывшего парламентария, для действующего лидера Незалежной всё может кончиться хуже, чем для одного из его предшественников — Виктора Януковича.

"А вы думаете, Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича", — предрёк Мураев в эфире телеканала "Наш".

Как он утверждает, текущая ситуация в Незалежной напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине политик обратился к Зеленскому с жёстким предупреждением.

"Владимир Александрович, мы от вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо", — добавил бывший нардеп.

Мураев заключил, что сейчас ситуация на Украине обостряется и новый кризис может привести к разделу страны соседями.