"Нечто во мне жаждет убивать и пить кровь": Вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус" по комиксам Marvel с Джаредом Лето
Российская премьера картины о знаменитом вампире запланирована на 20 января 2022 года.
Кадр из видео YouTube / SonyPicturesRU
На YouTube-канале Sony Pictures вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус", снятого по комиксам Marvel. Главную роль в картине исполнил Джаред Лето.
В картине рассказывается о докторе Майкле Морбиусе, страдающем редким заболеванием крови. Он стал учёным, чтобы исцелить себя. Однако рискованный эксперимент выходит из-под контроля. Морбиус превращается в вампира, причём невероятно сильного. Например, он умеет летать. Однако доктору предстоит побороть тёмную сущность внутри себя.
"Нечто во мне жаждет убивать и пить кровь", — говорит в трейлере герой Джареда Лето.
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Фильм снял режиссёр Даниэль Эспиноса, который ранее работал над проектом "Код доступа "Кейптаун". Компанию Лето составляют актёры Майкл Китон, Тайриз Гибсон, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Адриа Архона и другие. Российская премьера запланирована на 20 января 2022 года.
Ранее стало известно, что компания Disney перенесла ряд премьер фильмов в России из-за нерабочих дней. В частности, зрителям придётся чуть дольше подождать выхода на большие экраны блокбастера Marvel "Вечные".
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