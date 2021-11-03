На YouTube-канале Sony Pictures вышел новый трейлер фильма ужасов "Морбиус", снятого по комиксам Marvel. Главную роль в картине исполнил Джаред Лето.

В картине рассказывается о докторе Майкле Морбиусе, страдающем редким заболеванием крови. Он стал учёным, чтобы исцелить себя. Однако рискованный эксперимент выходит из-под контроля. Морбиус превращается в вампира, причём невероятно сильного. Например, он умеет летать. Однако доктору предстоит побороть тёмную сущность внутри себя.

"Нечто во мне жаждет убивать и пить кровь", — говорит в трейлере герой Джареда Лето.

Фильм снял режиссёр Даниэль Эспиноса, который ранее работал над проектом "Код доступа "Кейптаун". Компанию Лето составляют актёры Майкл Китон, Тайриз Гибсон, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Адриа Архона и другие. Российская премьера запланирована на 20 января 2022 года.