Испытания украинской вакцины от коронавируса начались в лаборатории польского города Гданьск, её планируют выпускать в виде таблеток или спрея. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Как уточняется, вакцину разработали учёные львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины. По словам его руководителя, академика Андрея Сибирного, львовские учёные синтезируют белки для вакцины в клетках дрожжей.

"Это наше ноу-хау. Белок — это полимер из аминокислот, а к боковым его группам ещё могут быть прикреплены остатки различных сахаров", — уточнил он.

Сибирный добавил, что исследователи используют гуманизированные дрожжи, которые быстро растут в простой среде, поэтому вакцина на их основе будет значительно дешевле.

Параллельно львовские учёные разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенных белков вируса. Сейчас она испытывается на мышах. Однако, как утверждают разработчики, основной упор всё же делается на вакцину в виде спрея.