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Россиянам рассказали, когда начнутся массовые кражи цифровых личностей

По словам эксперта в сфере кибербезопасности Евгения Царёва, под угрозой находятся почти все жители России трудоспособного возраста, которые имеют денежные средства на счетах.

3 ноября, 02:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Развитие технологий грозит и увеличением масштабов мошенничества, уже в 2022 году могут начаться массовые кражи цифровых личностей — данных личных и финансовых документов. Об этом рассказал эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царёв.

"Преступление, которое ещё недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью: в ближайшее время стоит опасаться кражи личности, уже в новом году подобные инциденты могут стать массовыми", — заявил специалист в беседе с РИА "Новости".

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Царёв добавил, что под угрозу попадают почти все жители России трудоспособного возраста, которые имеют денежные средства на счетах, так как мошенникам интересны именно финансы. В первую очередь злоумышленников интересуют данные паспорта, адрес, СНИЛС, свидетельство о браке, разводе, рождении детей, сведения о трудовой деятельности и имуществе. Всю эту информацию легко найти в базах в Интернете или купить на чёрном рынке, предупредил эксперт. Сложнее дело обстоит с биометрическими данными, цифровой подписью и доступом к банковским счетам, однако и это реально "вскрыть", отметил Царёв.

По словам специалиста, современные технологии создания дипфейков — поддельных аудио и видео — могут помочь преступникам в достижении их целей. Так, уже реально сделать запись голоса жертвы на основе её же фраз. К тому же, задействовав технологии, можно воссоздать изображение лица по фото в социальных сетях. Поэтому, когда ЕБС (единая биометрическая система) заработает в полную силу и платежи с идентификацией по голосу или изображению лица станут повсеместными, подключатся и преступники, подытожил Царёв.

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Ранее президент группы InfoWatch Наталья Касперская объяснила опасность сдачи биометрических данных. Эксперт призывает сначала задать банкам несколько вопросов и услышать от них чёткие ответы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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