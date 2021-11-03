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Роспотребнадзор вслед за мандаринами приостановил ввоз лимонов турецкого поставщика

В цитрусах нашли пестицид, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

3 ноября, 02:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор с 3 ноября приостанавливает ввоз в Россию лимонов, произведённых одной из турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция (изготовитель: GONDER SOGUK HAVA DEPOLAMA HIZMETLERI VE TARIM URUNLERI GIDA SANAYI TICARET LIMITED SURKETI 2967 SK.2A/OGRETMENLER MAN TARSUS/MERSIN/TURKEY), нарушений обязательных требований законодательства", — говорится в сообщении.

Эксперт рассказал, ждать ли в России дефицита мандаринов после запрета поставок из Турции

Эксперт рассказал, ждать ли в России дефицита мандаринов после запрета поставок из Турции

Во фруктах были было обнаружено остаточное количество пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. Напомним, ранее из-за этого же пестицида Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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