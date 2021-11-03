Роспотребнадзор вслед за мандаринами приостановил ввоз лимонов турецкого поставщика

Роспотребнадзор с 3 ноября приостанавливает ввоз в Россию лимонов, произведённых одной из турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция (изготовитель: GONDER SOGUK HAVA DEPOLAMA HIZMETLERI VE TARIM URUNLERI GIDA SANAYI TICARET LIMITED SURKETI 2967 SK.2A/OGRETMENLER MAN TARSUS/MERSIN/TURKEY), нарушений обязательных требований законодательства", — говорится в сообщении.