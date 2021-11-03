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Умер врач-сексолог и радиоведущий Александр Полеев

Известного медика не стало на 73-м году жизни. Причины смерти не называются.

3 ноября, 02:44
<p>Александр Полеев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQy0jDSMo3j/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">doctorsexolog_poleev</a></p>

Александр Полеев. Фото © Instagram / doctorsexolog_poleev

1 ноября в возрасте 72 лет скончался известный врач-сексолог, кандидат медицинских наук, радиоведущий Александр Полеев. Об этом сообщили представители Европейской ассоциации психологов-сексологов (ЕАПС) на своей странице в "Фейсбуке".

"Несколько лет он являлся приглашённым спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем", говорится в сообщении.

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Полеев стал известен широкой публике в качестве ведущего программы "Влечение души и тела" на радиостанции "Говорит Москва". Также он принимал участие в создании первых выпусков известной передачи "Про это" на телеканале НТВ. Кроме того, Полеев написал несколько книг о сексуальной жизни и отношениях.

Ранее Лайф сообщал, что умер врач, готовивший Юрия Гагарина к полёту в космос. Иван Колосов служил в Центре подготовки космонавтов в 60–70-е годы и участвовал в их отборе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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