Умер врач-сексолог и радиоведущий Александр Полеев
Известного медика не стало на 73-м году жизни. Причины смерти не называются.
Александр Полеев. Фото © Instagram / doctorsexolog_poleev
1 ноября в возрасте 72 лет скончался известный врач-сексолог, кандидат медицинских наук, радиоведущий Александр Полеев. Об этом сообщили представители Европейской ассоциации психологов-сексологов (ЕАПС) на своей странице в "Фейсбуке".
"Несколько лет он являлся приглашённым спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем", — говорится в сообщении.
Полеев стал известен широкой публике в качестве ведущего программы "Влечение души и тела" на радиостанции "Говорит Москва". Также он принимал участие в создании первых выпусков известной передачи "Про это" на телеканале НТВ. Кроме того, Полеев написал несколько книг о сексуальной жизни и отношениях.
Ранее Лайф сообщал, что умер врач, готовивший Юрия Гагарина к полёту в космос. Иван Колосов служил в Центре подготовки космонавтов в 60–70-е годы и участвовал в их отборе.
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