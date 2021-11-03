Умер врач-сексолог и радиоведущий Александр Полеев

1 ноября в возрасте 72 лет скончался известный врач-сексолог, кандидат медицинских наук, радиоведущий Александр Полеев. Об этом сообщили представители Европейской ассоциации психологов-сексологов (ЕАПС) на своей странице в "Фейсбуке".

"Несколько лет он являлся приглашённым спикером нашего курса, на котором щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем", — говорится в сообщении.

Полеев стал известен широкой публике в качестве ведущего программы "Влечение души и тела" на радиостанции "Говорит Москва". Также он принимал участие в создании первых выпусков известной передачи "Про это" на телеканале НТВ. Кроме того, Полеев написал несколько книг о сексуальной жизни и отношениях.