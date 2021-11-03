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Вынесен приговор красноярской расчленительнице, запихнувшей сожителя в холодильник по частям

Преступление произошло в ночь на 8 Марта этого года. Поймать женщину удалось благодаря бдительным грузчикам.

3 ноября, 03:14
<p>Фото © Официальный <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1625761/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> СУ СКР по Красноярскому краю</p>

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Красноярскому краю

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор 39-летней женщине, которая в ночь на 8 Марта на почве ревности убила и расчленила своего 27-летнего сожителя, а после спрятала его тело в холодильник и попыталась с помощью грузчиков вывезти в другой район города. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, её признали виновной по статье "Убийство".

"В ходе застолья между ними произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ножом нанесла мужчине смертельный удар в область груди. 16 марта 2021 года с целью сокрытия следов совершённого преступления злоумышленница расчленила тело сожителя, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти холодильник с частями тела в другой район города, где арендовала на длительное время гараж", — говорится в сообщении.

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За это суд приговорил её к 11 годам колонии, но итоговый срок, с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, составит 12 лет. Также она будет должна компенсировать потерпевшей стороне 700 тысяч рублей морального вреда.

Напомним, что о преступлении стало известно благодаря бдительным грузчикам. Они заметили, что из холодильника течёт кровь, и поинтересовались у заказчицы его содержимым. В итоге женщина во всём призналась, грузчики вызвали полицию. Также выяснилось, что незадолго до преступления она вышла по УДО из колонии, где отбывала наказание за сбыт наркотиков.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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