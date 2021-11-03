Вынесен приговор красноярской расчленительнице, запихнувшей сожителя в холодильник по частям
Преступление произошло в ночь на 8 Марта этого года. Поймать женщину удалось благодаря бдительным грузчикам.
Фото © Официальный сайт СУ СКР по Красноярскому краю
Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор 39-летней женщине, которая в ночь на 8 Марта на почве ревности убила и расчленила своего 27-летнего сожителя, а после спрятала его тело в холодильник и попыталась с помощью грузчиков вывезти в другой район города. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, её признали виновной по статье "Убийство".
"В ходе застолья между ними произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ножом нанесла мужчине смертельный удар в область груди. 16 марта 2021 года с целью сокрытия следов совершённого преступления злоумышленница расчленила тело сожителя, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти холодильник с частями тела в другой район города, где арендовала на длительное время гараж", — говорится в сообщении.
За это суд приговорил её к 11 годам колонии, но итоговый срок, с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, составит 12 лет. Также она будет должна компенсировать потерпевшей стороне 700 тысяч рублей морального вреда.
Напомним, что о преступлении стало известно благодаря бдительным грузчикам. Они заметили, что из холодильника течёт кровь, и поинтересовались у заказчицы его содержимым. В итоге женщина во всём призналась, грузчики вызвали полицию. Также выяснилось, что незадолго до преступления она вышла по УДО из колонии, где отбывала наказание за сбыт наркотиков.
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