Вынесен приговор красноярской расчленительнице, запихнувшей сожителя в холодильник по частям

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор 39-летней женщине, которая в ночь на 8 Марта на почве ревности убила и расчленила своего 27-летнего сожителя, а после спрятала его тело в холодильник и попыталась с помощью грузчиков вывезти в другой район города. Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, её признали виновной по статье "Убийство".

"В ходе застолья между ними произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого женщина ножом нанесла мужчине смертельный удар в область груди. 16 марта 2021 года с целью сокрытия следов совершённого преступления злоумышленница расчленила тело сожителя, упаковала в пакеты и положила в холодильник, затем вызвала грузовое такси и попросила перевезти холодильник с частями тела в другой район города, где арендовала на длительное время гараж", — говорится в сообщении.