В России разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинации от ковида
По словам создателей, также в нём можно установить алгоритмы для верификации паспортов и других документов.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Российская компания Addreality разработала устройство, позволяющее проверить QR-коды вакцинации от коронавируса. Оно работает на основе искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе компании.
"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенном Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".
Состоит устройство из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Кроме QR-кодов в нём также можно установить алгоритмы для проверки паспортов и других документов. Ожидается, что в скором времени новую разработку могут начать использовать в аэропортах, ресторанах, торговых центрах, на производственных предприятиях.
Ранее стало известно, что в России было возбуждено 503 дела из-за торговли поддельными сертификатами о вакцинации. Только за одну неделю с 18 по 24 октября полицейские провели 1326 проверок, возбуждено 14 уголовных дел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал борьбу с поддельными сертификатами непримиримой.
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