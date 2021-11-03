В России разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинации от ковида

Российская компания Addreality разработала устройство, позволяющее проверить QR-коды вакцинации от коронавируса. Оно работает на основе искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе компании.

"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенном Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Состоит устройство из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Кроме QR-кодов в нём также можно установить алгоритмы для проверки паспортов и других документов. Ожидается, что в скором времени новую разработку могут начать использовать в аэропортах, ресторанах, торговых центрах, на производственных предприятиях.