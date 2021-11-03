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Талибы накажут жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране

Представитель радикалов объяснил это требование экономической ситуацией и национальными интересами.

3 ноября, 04:37
<p>Фото © ТАСС / Александра Ковальская</p>

Фото © ТАСС / Александра Ковальская

Радикальное движение "Талибан"* призвало жителей страны использовать при расчётных операциях только национальную валюту страны — афгани. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид.

"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все граждане использовали национальную валюту в торговле. "Исламский эмират Афганистан" информирует всех соотечественников, мелких торговцев и бизнесменов [о необходимости] воздержаться от использования иностранной валюты", отмечается в заявлении.

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Муджахид добавил, что нарушителей данного постановления ждут судебные разбирательства.

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Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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