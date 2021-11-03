В Кузбассе 55 горняков эвакуировались из-за задымления на шахте

На шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области произошло задымление, несколько десятков горняков самостоятельно покинули забой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков", — рассказал источник.

Он добавил, что помощь горноспасателей не понадобилась.

Шахта "Байкаимская" принадлежит компании "Кузбассразрезуголь" — второй по добыче угля в России. "Байкаимская" является единственной шахтой предприятия, ведущей подземную добычу угля.