В Кузбассе 55 горняков эвакуировались из-за задымления на шахте
Помощь горноспасателей им не понадобилась. Причина инцидента устанавливается.
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На шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области произошло задымление, несколько десятков горняков самостоятельно покинули забой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступил сигнал о задымлении. Самостоятельно эвакуированы 55 горняков", — рассказал источник.
Он добавил, что помощь горноспасателей не понадобилась.
Шахта "Байкаимская" принадлежит компании "Кузбассразрезуголь" — второй по добыче угля в России. "Байкаимская" является единственной шахтой предприятия, ведущей подземную добычу угля.
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