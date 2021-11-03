В России создают снаряд для ловли дронов режущей сетью
Планируется, что он сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов.
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Российские учёные создают новый боеприпас, предназначенный для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Это следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента. Разработку ведут специалисты федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), который является одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".
Запатентован этот снаряд был в конце октября 2021 года. Сейчас специалисты РФЯЦ готовятся к производству и испытаниям изделия. Предполагается, что снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов за счёт повышения площади эффективного поражения дронов.
Снаряд оснащён корпусом с набором последовательно расположенных вдоль оси снаряда метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединённые гибкими связующими режущими элементами. Под воздействием взрывчатки недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.
Ранее в России разработали беспилотник для разведки в помещениях — "Муха". Для создания дрона был использован углепластиковый корпус, он защищает винты при столкновении с предметами. Кроме того, отечественные специалисты разработали беспилотник, способный месяцами плавать подо льдом.
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