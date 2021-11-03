В России создают снаряд для ловли дронов режущей сетью

Российские учёные создают новый боеприпас, предназначенный для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Это следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента. Разработку ведут специалисты федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ), который является одним из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".

Запатентован этот снаряд был в конце октября 2021 года. Сейчас специалисты РФЯЦ готовятся к производству и испытаниям изделия. Предполагается, что снаряд сможет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами противника успешнее существующих образцов за счёт повышения площади эффективного поражения дронов.