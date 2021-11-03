Учёные рассказали, что выдаёт симпатию человека на первом свидании

Любовь с первого взгляда можно определить по физиологическим реакциям. При взаимной симпатии у потенциальных партнёров синхронизируются сердечные ритмы и начинают потеть ладони. К такому выводу пришли нидерландские учёные из Лейденского университета. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Учёные организовали свидания вслепую, надев на участников очки, которые отслеживали движения глаз, и датчики, анализирующие работу сердца. В эксперименте приняло участие 142 человека в возрасте от 18 до 38 лет. Результаты показали, что люди, которые понравились друг другу, неосознанно копировали жесты, мимику и манеру поведения собеседника. Многие начинали так же смеяться, улыбаться и кивать головой.

По словам исследователей, организм человека таким образом пытается сформировать более прочную связь с потенциальным партнёром. Мозг обращает внимание на идущие от понравившегося человека сигналы — расширение зрачков, моргание, покраснение кожи — и обрабатывает их. После этого человек, сам того не осознавая, начинает копировать микровыражения своей второй половинки.