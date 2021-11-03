Почти все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву
Всего за время коллапса авиагавань внепланово приняла 40 лайнеров. На их борту находилось более пяти тысяч человек.
Фото © Instagram / chkalov.airport
Практически все самолёты, совершившие накануне вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.
"По состоянию на 8:15 утра 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения", — говорится в сообщении.
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Там добавили, что сейчас вылета ждут два самолёта — из Читы и Тюмени. Пассажиры этих рейсов заселены в гостиницу и будут доставлены в аэропорт по готовности воздушных судов. Всего, по данным пресс-службы, аэропорт Нижнего Новгорода внепланово принял 40 самолётов 12 авиакомпаний. На приземлившихся бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.
"Количество прибывших самолётов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди", — пояснили в пресс-службе администрации региона.
Ранее Лайф сообщал, что международный аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром десятки рейсов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В воздушной гавани произошёл коллапс, самолёты застряли на полосе в ожидании обслуживания, сотни пассажиров провели многие часы в своих креслах без еды и воды. Некоторым стало плохо, медицинская помощь понадобилась даже одному ребёнку.
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