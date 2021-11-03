Почти все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву

Практически все самолёты, совершившие накануне вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

"По состоянию на 8:15 утра 3 ноября почти все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в пункт назначения", — говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас вылета ждут два самолёта — из Читы и Тюмени. Пассажиры этих рейсов заселены в гостиницу и будут доставлены в аэропорт по готовности воздушных судов. Всего, по данным пресс-службы, аэропорт Нижнего Новгорода внепланово принял 40 самолётов 12 авиакомпаний. На приземлившихся бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.

"Количество прибывших самолётов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди", — пояснили в пресс-службе администрации региона.