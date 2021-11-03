Прививочная кампания в России набирает обороты, однако розыгрыши машин и квартир ради стимулирования людей поставить вакцину — ещё цветочки. Австрия вышла на новый уровень, там прививочный пункт открыли прямо в борделе. Идея пришла в голову сотрудникам одного из таких заведений Вены, которые решили выдавать свежевакцинированным ваучер на 30 евро, сообщает Heute.

"Мы решили предложить более привлекательную альтернативу другим вариантам вакцинации", — рассказал директор борделя Funplast Кристоф Лиелахер.

Между прочим, тут всё официально — проституция в стране легализована, главное — соблюдать правила. Жрицы любви находятся под присмотром врачей. Теперь в Вене шутят, что в городе действует правило 5B, описывающее, где можно привиться: Bus (автобус для вакцинации), Bim (передвижной прививочный пункт в трамвае), Boot (мобильные прививочные пункты на лодках, которые плавают по Дунаю), Billa (сеть магазинов "Билла") und Bordell (ну, вы поняли).

В публичном доме всё по-честному. Уколют не только мужчин, но и женщин, да даже детей, хотя обычно в подобные заведения не пускают тех, кому меньше 18. Правда, привиться в борделе можно только во второй половине дня в понедельник — явно не самое популярное время у завсегдатаев подобных заведений. Что же касается ваучера, то он действует далеко не на все услуги. Его можно потратить, например, на посещение сауны с друзьями.

Со стороны владельцев борделей это всё никакая не благотворительность. Они, как и любой другой бизнес, заинтересованы в том, чтобы пандемия со всеми её ограничениями поскорее закончилась. По некоторым данным, венские бордели потеряли до половины выручки из-за коронавируса.