Больницу и машину врача реанимации обстреляли из ружья на Урале
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По одной из версий, нападавшим мог быть родственник пациента.
Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"
В Свердловской области неизвестный обстрелял больницу и машину врача реанимации. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"
Поздним вечером 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области неизвестный обстрелял инфекционную больницу, где лежат пациенты с коронавирусом, и автомобиль врача реанимации. В результате происшествия никто не пострадал.
Машина получила серьёзные повреждения. На кадрах с места происшествия видно, что пули оставили большие дыры в корпусе автомобиля и боковом окне. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было. Предполагается, что нападавшим мог быть родственник пациента.
"Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего", — рассказал пресс-секретарь УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообществу "Типичный Екатеринбург".
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