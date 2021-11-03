Больницу и машину врача реанимации обстреляли из ружья на Урале

Машина получила серьёзные повреждения. На кадрах с места происшествия видно, что пули оставили большие дыры в корпусе автомобиля и боковом окне. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было. Предполагается, что нападавшим мог быть родственник пациента.