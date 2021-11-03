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Больницу и машину врача реанимации обстреляли из ружья на Урале

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По одной из версий, нападавшим мог быть родственник пациента.

3 ноября, 07:08
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/wall-32182751_6541133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Екатеринбург</a>"</p>

Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"

В Свердловской области неизвестный обстрелял больницу и машину врача реанимации. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

Поздним вечером 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области неизвестный обстрелял инфекционную больницу, где лежат пациенты с коронавирусом, и автомобиль врача реанимации. В результате происшествия никто не пострадал.

Машина получила серьёзные повреждения. На кадрах с места происшествия видно, что пули оставили большие дыры в корпусе автомобиля и боковом окне. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было. Предполагается, что нападавшим мог быть родственник пациента.

"Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего", рассказал пресс-секретарь УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообществу "Типичный Екатеринбург".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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