В Кузбассе присяжные оправдали женщину, забившую сожителя шваброй

В городе Мариинске Кемеровской области присяжные оправдали женщину, которая забила сожителя шваброй. Её обвиняли по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Инцидент произошёл в 2020 году. В ходе семейной ссоры мужчина схватил деревянную швабру и несколько раз ударил сожительницу по ноге и руке, женщине удалось выхватить швабру из его рук и нанести ответные удары. Следствие установило, что в результате побоев мужчина получил закрытую травму живота с разрывом селезёнки. Спустя некоторое время он скончался от обильной кровопотери в приёмном отделении городской больницы.

"В судебном заседании подсудимая виновной себя не признавала, утверждая, что от её действий не могла наступить смерть потерпевшего. По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей 26 октября 2021 года было признано недоказанным событие преступления", — сообщается на официальном сайте Мариинского городского суда.