В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"
Также на территории страны запрещена деятельность "группы граждан", объединённых этими сайтами.
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МВД Белоруссии обновило перечень экстремистских формирований и внесло в него интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который ведёт вещание на республику.
"Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "Белсат", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".
А в конце октября в Белоруссии признали экстремистскими и запретили телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA.
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