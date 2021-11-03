В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

МВД Белоруссии обновило перечень экстремистских формирований и внесло в него интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который ведёт вещание на республику.

"Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "Белсат", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".