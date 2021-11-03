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В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат"

Также на территории страны запрещена деятельность "группы граждан", объединённых этими сайтами.

3 ноября, 06:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МВД Белоруссии обновило перечень экстремистских формирований и внесло в него интернет-ресурсы польского телеканала "Белсат", который ведёт вещание на республику.

"Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов "Белсат", — говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"

В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"

А в конце октября в Белоруссии признали экстремистскими и запретили телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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