Кабмин засекретит данные о закупках ФСО и Росгвардии
Из распоряжения премьер-министра также следует, что закрытыми останутся закупки Минобороны, СВР и ФСБ.
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С 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки товаров, работ и услуг на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что поставщики, подрядчики и исполнители будут определяться при помощи закрытых конкурентных способов. Из распоряжения премьер-министра также следует, что закупки Минобороны РФ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) остаются закрытыми.
Ранее Правительство РФ утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Впервые данные правила были утверждены в 1995 году и с тех пор практически не менялись.
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