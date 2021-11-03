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Кабмин засекретит данные о закупках ФСО и Росгвардии

Из распоряжения премьер-министра также следует, что закрытыми останутся закупки Минобороны, СВР и ФСБ.

3 ноября, 06:13
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-143136493_457267441?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Росгвардия</a></p>

Фото © VK / Росгвардия

С 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки товаров, работ и услуг на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что поставщики, подрядчики и исполнители будут определяться при помощи закрытых конкурентных способов. Из распоряжения премьер-министра также следует, что закупки Минобороны РФ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) остаются закрытыми.

Ранее Правительство РФ утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Впервые данные правила были утверждены в 1995 году и с тех пор практически не менялись.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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