Кабмин засекретит данные о закупках ФСО и Росгвардии

С 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки товаров, работ и услуг на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что поставщики, подрядчики и исполнители будут определяться при помощи закрытых конкурентных способов. Из распоряжения премьер-министра также следует, что закупки Минобороны РФ, Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) остаются закрытыми.