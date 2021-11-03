Россиян предупредили об очередном росте цен на новые авто до конца года

До конца текущего года в России может подняться стоимость новых автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Банкавто".

"Рост цен не прекращался в течение всех девяти месяцев... Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей ещё подрастут до конца года в пределах 4–5%", — считают эксперты.

Среди причин указывается высокий спрос и дефицит автомобилей. Второй вызван нехваткой некоторых деталей на рынке. Причём аналитики уверены, что ситуация улучшится не раньше середины следующего года.

Отмечается также, что с начала года в России подорожали наиболее востребованные модели автомобилей. В частности, цена на Volkswagen Polo выросла на 27,4%, до 1,19 миллиона рублей, на Renault Duster — на 24,6%, до 1,33 миллиона рублей, на Lada Vesta — на 14,1%, до миллиона рублей, а Hyundai Solaris подорожал на 12,5%, до 1,05 миллиона рублей.