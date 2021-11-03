Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК
Следователи продолжают допрашивать свидетелей, их показания подтверждают, что парламентарий находился в районе места преступления.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Уголовное дело о незаконной охоте на лося, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, который уже назначил ряд экспертиз в рамках расследования. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Также она рассказала, что следователи продолжают допрашивать свидетелей. Согласно их показаниям, Рашкин и его товарищ Александр Гношев действительно находились в районе места происшествия.
"Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находилось двое указанных лиц, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи", — добавила Петренко.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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