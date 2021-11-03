Причастность депутата Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте на лося, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, который уже назначил ряд экспертиз в рамках расследования. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также она рассказала, что следователи продолжают допрашивать свидетелей. Согласно их показаниям, Рашкин и его товарищ Александр Гношев действительно находились в районе места происшествия.