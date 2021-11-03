Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

"Каких-либо решений на этот счёт не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы будем сразу вас информировать. По состоянию на сегодня других решений не было", — сказал он.