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Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

За регионами оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовались уже две области.

3 ноября, 09:43

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока в Кремле не принималось каких-либо решений о продлении режима нерабочих дней.

"Каких-либо решений на этот счёт не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы будем сразу вас информировать. По состоянию на сегодня других решений не было", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. За регионами оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовались уже две области — Новгородская и Томская.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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