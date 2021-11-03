Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет
За регионами оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовались уже две области.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока в Кремле не принималось каких-либо решений о продлении режима нерабочих дней.
"Каких-либо решений на этот счёт не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы будем сразу вас информировать. По состоянию на сегодня других решений не было", — сказал он.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. За регионами оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовались уже две области — Новгородская и Томская.
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