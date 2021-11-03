Ещё один регион России продлевает режим нерабочих дней до 15 ноября

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о продлении режима нерабочих дней в регионе ещё на неделю, то есть до 15 ноября. Связано это с ростом заболеваемости ковидом в области. Об этом заявили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома", — сказал губернатор.

Жвачкин напомнил, что сейчас в режиме самоизоляции или удалённой работы должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.