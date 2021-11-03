Появились новые льготы: Кому сделают доплаты из-за нерабочих дней и сколько они составят Режим нерабочих дней действует до 7 ноября, но в некоторых регионах его собираются продлить. Кто сможет получить льготы и доплаты за простой или труд в это время и сколько они составят? 2 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Набор мер поддержки зависит от многих факторов: к какому типу относится бизнес, в какой сфере работает предприятие и к какой категории льготников принадлежит получатель. Например, для малых и средних предпринимателей предусмотрены льготные кредиты и гранты.

— С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, — юридические лица и ИП. Если предприятие МСП работает в наиболее пострадавших отраслях, то можно подать заявление на грант. Для этого достаточно дистанционно обратиться в ФНС. Сделать это можно с 1 ноября по 15 декабря, — рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

Многие механизмы оказания мер поддержки были отлажены ещё с прошлого года. Система цифрового социального казначейства значительно упростила процессы получения выплат и других форм финансовой помощи. Об этом напомнил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

— Гранты в размере одного МРОТ (в среднем по России составляет 12 792 рубля) хотя бы частично облегчат потери малого и среднего бизнеса. Особенно в секторах услуг, культуры и спорта, общественного питания. В пострадавшей от ограничения компании 12 792 рубля выплатят на каждого сотрудника. При этом работодателю важно сохранить свой штат в размере не менее 90%. Задача непростая и не совсем прозрачная в реализации, поскольку государственная помощь приходит на корпоративный счёт и далее уже перераспределяется в пользу физических лиц. Выплаты начнутся с 15 ноября, — пояснил Андрей Лобода.

Никита Кузнецов отметил также, что предусмотрены субсидии бизнесу на трудоустройство безработных. Они предоставляются в качестве частичной компенсации затрат работодателя на выплату зарплаты. Мера направлена на поддержку тех, кто остался без работы из-за последствий коронавируса. Работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости.

— Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев. 15 декабря 2021 года — последний день, когда работодатель может направить заявление о включении его в реестр для предоставления субсидий при трудоустройстве безработных, — добавил Никита Кузнецов.

Юрист отметил также, что ожидается снижение выплат по кредитам. Центробанк предложил кредитным организациям реструктуризировать займы субъектов МСП, которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 31 декабря включительно. Также ЦБ рекомендовал не начислять штраф и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с банком, в том числе за просрочку. Обратиться за реструктуризацией смогут и самозанятые.

Аналогичные рекомендации поступили и в отношении долгов физлиц. Если заёмщик обратится в банк с 1 ноября по 31 декабря с заявлением об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, то на него, скорее всего, ответят положительно. Банк проведёт реструктуризацию в соответствии с действующей у него программой.

— Что касается оплаты труда в нерабочие дни, то она будет проходить по обычному графику. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Например, если у сотрудника график 5/2, то работа с 1 по 3 ноября оплачивается в одинарном размере. При этом можно установить дополнительные выплаты, но это уже будет на усмотрение работодателя. Однако, если сотрудника привлекут к работе в выходной или праздник, который совпал с нерабочим днём, оплачивать его нужно уже не менее чем в двойном размере, — отметил Никита Кузнецов.

Если же сотрудник не трудится, так как на предприятие распространяется режим нерабочих дней, то зарплату ему должны выплатить вовремя и в полном объёме. Запрещается занижать суммы, предусмотренные в договоре. Те, кто не обязан трудиться в нерабочие дни, должны получить такую же оплату, как если бы они полностью отработали весь этот период: выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной.

Таким образом, 1, 2, 3 ноября — нерабочие дни с сохранением зарплаты. 4 ноября — нерабочий праздничный день, 5 ноября — выходной день, перенесённый со 2 января 2021 года. 30 октября, 6 ноября — выходные дни для пятидневки. 31 октября и 7 ноября — выходные дни для пятидневки и шестидневки.

— Работодатель или наниматель может определить количество работников и служащих, которые смогут трудиться в этот период для того, чтобы обеспечить функционирование организации. Списки сотрудников рекомендуется оформлять приказом или распоряжением. Что касается зарплаты за октябрь, то нерабочие дни не относят к выходным или праздникам, поэтому оснований для переноса выплат нет. Следует учесть только то, что на этот период выпал праздник — 4 ноября. Если дата зарплаты выпадет на него или выходной, то деньги перечислят заранее, — добавил Никита Кузнецов.

Авторы Нина Важдаева