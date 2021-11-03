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The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт"

В нём было доказано, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности.

3 ноября, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", в ходе которого была подтверждена высокая эффективность препарата против коронавирусной инфекции.

"Вакцина "Спутник лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ", — цитирует статью Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который являлся спонсором исследования.

Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

Инфекционист Минздрава уточнил рекомендации по вакцинации "Спутником лайт"

Российская вакцина "Спутник лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат уже одобрили более чем в 15 государствах, ещё в 30 процесс регистрации препарата продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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