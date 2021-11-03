The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт"

Российская вакцина "Спутник лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат уже одобрили более чем в 15 государствах, ещё в 30 процесс регистрации препарата продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин.