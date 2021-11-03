The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт"
В нём было доказано, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования однокомпонентной вакцины "Спутник лайт", в ходе которого была подтверждена высокая эффективность препарата против коронавирусной инфекции.
"Вакцина "Спутник лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ", — цитирует статью Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который являлся спонсором исследования.
Российская вакцина "Спутник лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат уже одобрили более чем в 15 государствах, ещё в 30 процесс регистрации препарата продолжается. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможности использования "Спутника лайт" для повышения эффективности других вакцин.
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