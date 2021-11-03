В России обновлён суточный максимум смертей от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло 1189 человек — это новый максимум за всю пандемию. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Предыдущий антирекорд по смертям был зафиксирован накануне, 2 ноября — 1178. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов.