Выяснилось, почему желток в идеальной яичнице должен быть жидким

Вечный спор за завтраком — какая яичница вкуснее и полезнее: с жидким желтком или яичница-мешанина, наконец-то разрешится. Рекомендации по приготовлению идеальной яичницы дала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По её словам, здоровому человеку можно смело употреблять одно-два яйца в день. Для нервной системы, кожи, волос, ногтей, печени, а также для нормального развития плода во время беременности крайне важен биотин – витамин В7. Он как раз в значительных количествах содержится в яичном желтке. А вот в белке есть вещество авидин, которое блокирует всасывание биотина.

"Чтобы биотин максимально усвоился, нужно, чтобы белок был приготовлен, а желток оставался жидким. Яйца всмятку или глазунья с чуть "тронутыми" желтками – идеальный вариант", – объяснила диетолог в беседе с "Москвой 24".

Всё дело в том, что при сильной тепловой обработке часть полезных свойств теряется, витамины разрушаются, а само яйцо, зажаренное или сваренное вкрутую, будет долго перевариваться в организме. При это, по словам диетолога, слишком долго варить куриные яйца не рекомендуется, так же как и не доваривать. Более длительное время варки приводит к нежелательному потемнению наружного слоя желтка, вызванному накоплением продуктов распада.

"Яйца всмятку варятся три-четыре минуты с момента погружения в кипяток. Яйца "в мешочек" – пять-шесть минут. Яйца вкрутую варят 8–10 минут после закипания воды", – рассказала Лушникова.

Также она настоятельно рекомендует перед приготовлением скорлупу лучше мыть, потому что в России редко дезинфицируют яйца в промышленных условиях.