Выяснилось, почему желток в идеальной яичнице должен быть жидким
А ещё эксперт открыла страшную тайну: если вы живёте в России, яйца лучше мыть перед приготовлением.
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Вечный спор за завтраком — какая яичница вкуснее и полезнее: с жидким желтком или яичница-мешанина, наконец-то разрешится. Рекомендации по приготовлению идеальной яичницы дала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
По её словам, здоровому человеку можно смело употреблять одно-два яйца в день. Для нервной системы, кожи, волос, ногтей, печени, а также для нормального развития плода во время беременности крайне важен биотин – витамин В7. Он как раз в значительных количествах содержится в яичном желтке. А вот в белке есть вещество авидин, которое блокирует всасывание биотина.
"Чтобы биотин максимально усвоился, нужно, чтобы белок был приготовлен, а желток оставался жидким. Яйца всмятку или глазунья с чуть "тронутыми" желтками – идеальный вариант", – объяснила диетолог в беседе с "Москвой 24".
Всё дело в том, что при сильной тепловой обработке часть полезных свойств теряется, витамины разрушаются, а само яйцо, зажаренное или сваренное вкрутую, будет долго перевариваться в организме. При это, по словам диетолога, слишком долго варить куриные яйца не рекомендуется, так же как и не доваривать. Более длительное время варки приводит к нежелательному потемнению наружного слоя желтка, вызванному накоплением продуктов распада.
"Яйца всмятку варятся три-четыре минуты с момента погружения в кипяток. Яйца "в мешочек" – пять-шесть минут. Яйца вкрутую варят 8–10 минут после закипания воды", – рассказала Лушникова.
Также она настоятельно рекомендует перед приготовлением скорлупу лучше мыть, потому что в России редко дезинфицируют яйца в промышленных условиях.
Ранее Лайф писал о том, яйца какого цвета не стоит покупать, по мнению диетолога. Об испорченности продукта также можно судить по скорлупе — со временем на ней появляются тёмные пятна.
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