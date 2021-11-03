В России выявили 40 443 случая заражения коронавирусом за сутки
Общее число заболевших в нашей стране с начала пандемии достигло 8 633 643 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8 633 643 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской области (+807), в Воронежской (+800) и в Крыму (+741).
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 807. Это максимальное значение с начала пандемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, снизилась до 86,2% от общего числа заразившихся.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. При этом за регионами оставили право корректировать даты нерабочих дней, и этим правом воспользовались, к примеру, власти Новгородской области, продлив режим ещё на неделю.
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