В России выявили 40 443 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8 633 643 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской области (+807), в Воронежской (+800) и в Крыму (+741).